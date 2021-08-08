حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

ينزعج مولود برج الجوزاء من تكرار الأمور والمواقف نفسها كل يوم، ولا يفضل أن يعيش بعيدًا عن الناس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر الجديد في منزلك الثالث يمدك بسرعة البديهة وتجد اليوم متنفسا لك من خلال نشاط يهمك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم الضغوط، الفلك يدعم اليوم علاقاتك، فلا تتردد في قبول دعوة الأصحاب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.