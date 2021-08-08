تعرف على الأجندة الزراعية للمحاصيل والخضر خلال أغسطس

تتعرض الزراعات الحالية لموجة قاسية من درجات الحرارة، تتطلب عمليات زراعية ضرورية لوقايتها من ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك الآفات الزراعية، ولضمان محصول زراعي جيد نستعرض في التقرير التالي أهم المعاملات الزراعية لمحصولي البطاطس والطماطم وفقاً لمركز البحوث الزراعية:

البطاطس

• البدء فى إعداد الارض لزراعة العروة النيلية بتقاوى الكسر المحلي مناطق (المنيا – المنوفية – النوبارية – الدقهلية).

• يجب التأكد تماماً من صلاحية التقاوي للزراعة وخاصة ان المزارعين في هذه المناطق يقومون فى الغالب بكسر تقاويهم من ناتج العروة الصيفية السابقة حيث تمثل التقاوي اهم بند من بنود نجاح الموسم الزراعي.

لذلك يجب إجراء فحص دقيق لهذه التقاوي قبل الزراعة للحد من انتشار الامراض التي قد تنتقل الى العروة الجديدة مثل مرض التفاف الاوراق الفيروسي الخطير ومرضي الندوة المبكرة والمتأخرة، وعند إكتشاف اى خلل فى التقاوي يمنع زراعتها تماماً.

• وتتوقف كمية التقاوي اللازمة للفدان على الصنف المنزرع وحجم التقاوي المستخدمة والتخطيط ومسافات الزراعة وعموما يحتاج الفدان إلى حوالي 1300- 1500 كيلو جرام لزراعة العروة النيلية.

• يتم خروج التقاوي من الثلاجة قبل الزراعة بحوالي أسبوعين وتنقل إلى مكان مظلل.

• توضع في مكان جيد التهوية ومظلل وغير متعرض للضوء المباشر أو تيارات الهواء القوية لعملية الاستنبات.

• فى حالة وجود مشاكل فى الأرض التى سيزرع بها البطاطس يفضل معاملة التقاوي بمبيد "ريزولكس" بمعدل 1.5-2 كجم لكل طن تقاوي.

• يفضل معاملة التقاوي بالمخصبات الحيوية وخاصة عند الزراعة قبل فترة استنبات مناسبة بحيث يضاف المخصب قبل الزراعة مباشرة بعد وضع التقاوي فى وسط الخط ثم التغطية بالتربة قبل جفاف المخصب على التقاوي.

• ينصح بعدم تبكير الزراعة تماماً وانسب ميعاد زراعة هو النصف الاول من سبتمبر ويمكن الزراعة بعد 25 اغسطس بحد ادنى.

الطماطم:

• العناية بالعروة الصيفية العادية (المنزرعة فى اواخر ابريل وحتى اخر مايو): واتخاذ الاحتياطات اللازمة لما يلي:

* انتشار الذبابة البيضاء وتعدد عوائلها وما تسببه من انتشار مرض تجعد أوراق الطماطم الاصفر وعدم وجود زراعات طماطم في مساحات متجمعة يسهل معها الوقاية من الذبابة البيضاء .

* تداخل العروات وسهولة انتقال الإصابة من الزراعات القديمة للحديثة .

*عدم معرفة بعض الزراع بالأصناف المناسبة واحتياجات كل صنف من الاسمدة وكذلك عدم معرفة أعراض الإصابة بالأمراض والآفات وكيفية مقاومتها.

* عدم ظهور أعراض الإصابة بفيرس تجعد الأوراق الأصفر في أعمار مبكرة من عمر الشتلة .

* عدم وجود أصناف أو هجن تتحمل درجات الحرارة المرتفعة .

* يجب الزراعة بهجن تتحمل الإصابة لحد ما بفيرس تجعد الأوراق الأصفر نظراً لانتشار الذبابة البيضاء خلال هذه العروة.

* الزراعة بشتلات خالية من الإصابة والعمل على تأخير الإصابة حتى بداية التزهير

*اتباع العمليات الزراعية المثلى لتحقيق المكافحة المتكاملة لتأخير الإصابة الفيروسية بالنسبة للعروة النيلية الأولى المنزرعة من آخر يونيو وأول يوليو.

الكوسة والخيار

• البدء في زراعة العروة النيلية للكوسة والخيار.

• الاستمرار فى جمع صوب الخيار الصيفى مع لف وسرطنة النباتات.

• بدء تجهيز الصوب لزراعة الخيار الخريفى.

• العناية الكبيرة بمكافحة الذبابة البيضاء في الكوسة بالتحديد ... والرش المتتالي لتقوية النباتات ضد الاجهادات الحرارية (سليكات بوتاسيوم 5 جم / لتر).

الفرولة

• الزراعة الصيفى للفراولة يجرى تجهيز الارض للزراعة بالحرث الجيد وإزالة الحشائش المعمرة مثل النجيل والحلفا ويضاف من 10 – 20 م سماد بلدى للفدان.

•يعاد حرث الارض مرة أخرى وتروى رية كدابة لاستنبات بذور الحشائش ثم تحرث الارض عند استحراثها لمقاومة هذة الحشائش.

• يضاف سماد السوبر فوسفات نثراً قبل التخطيط بمعدل (50 – 100 كجم ) للفدان ثم تخطط الارض بمعدل 9– 10 خطوط فى القصبتين وتقسم الى فرد وتمسح الخطوط جيدآ.