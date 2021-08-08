«ذبحها بقصافة».. القصة الكاملة لمقتل مسنة بالتجمع الأول

داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول تجتمع العائلة المكونة من 6 أفراد يتبادلون أطراف الحديث قبل خلودهم للنوم، ليستعرضوا ما حدث معهم خلال اليوم خارج المنزل، لا يعلم أى منهم أن الخطر قريب لحد كبير من أحد أفراد العائلة وبعد الانتهاء من تلك الأحاديث العائلية توجه الجميع للنوم.

نحرها كالشاة بـ «القصافة»

دلفت الجدة داخل غرفتها لم تتوقع أن تكون هذه ليلتها الأخيرة على يد سارق وقاتل محترف، وبإحدى ليال ديسمبر لعام 2018 استيقظت الجدة على صوت قرع أقدام داخل غرفة نومها وفور قيامها لمعرفة مصدر تلك الأصوات فاجئها المتهم وكمم فاها ولكنها لم تستلم فظلت تحاول الخلاص منه والفرار ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل حيث أخرج المتهم ما بحوزته من سلاح أبيض «قصافة»، وقام بتسديد طعنات لها ببطنها ثم صعد بها حتى رقبتها ونحرها في عنقها حتى قطع أوصالها، وألقاها على الأرض لتخرج روحها وجسمها ينتفض كالطائر المذبوح حتى لقت مصرعها.

المتهم سرق المبلغ المالي وفر هاربا

ظل ينظر المتهم من باب الغرفة ليتأكد من أن الجميع نائمين ولم يشعر بما فعله أحد ما فقام بالتوجه نحو خزانة الملابس وسرق أموال نجلها وحفيدها التي كانت تحفظها لهم داخلها وهاتفها المحمول، وفر هارباً قبل أن يراه أحد أفراد العائلة.

«تيتا أنتِ فين».. استيقظ أحد الأحفاد ليبحث عن جدته لتعد له الفطور قبل ذهابه لعمله ولكنه رأى منظرا تقشعر له الأبدان، جدته منحورة كالشاة وحولها بركة من الدماء، وجميع محتويات الغرفة مبعثرة في الأرض والخزانة فارغة من الأموال وحال خروج شقيقه الآخر من غرفته أسرع إليه مانعاً إياه من رؤية منظر جدته على تلك الحالة، وأخبره أن جدتهما قد توفت فأسرع الأخير وقام بمهاتفة والده ليعلمه بالواقعة فعاد مسرعاً وحرر محضراً بالواقعة بدائرة القسم.

تحديد هوية المتهم وضبطه

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الجريمة للتأكد من صحة البلاغ، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وتم ضبطه عقب بيعه الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها بمبلغ 500 جنيه.

وبعرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه الجريمة بهدف السرقة، كما ذكرت زوجة المتهم حال استجوابها أن زوجها عاد في ذلك اليوم لا يرتدي كامل ملابسه لأنها ممزقة وعند سؤالها له عن سبب ذلك قال بأنه كان في مشاجرة مع أحد الأشخاص.

الحكم على المتهم فى سبتمبر المقبل

كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الضحية لتحديد أسباب الوفاة، وحبس المتهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات وإحالة القضية أمام محكمة جنايات التجمع الخامس التي من المفترض أن تنطق حكمها على المتهم بدور شهر سبتمبر المقبل.