رئيس «القومي للسينما» ينعى دلال عبدالعزيز: قامة فنية

نعى السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت منذ قليل عن عمر ناهز 61 عاما بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي ألمت بها.

وتقدم الباسوسي، بخالص التعازي لأسرة الراحلة، متمنيا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.

وقال الباسوسي إن الفنانة الراحلة كانت قامة فنية وستظل أعمالها علامة في تاريخ السينما والدراما والمسرح.

ودلال عبد العزيز من مواليد عام 1960، تخرجت في كلية الزراعة في جامعة الزقازيق، لكنها غيّرت مسار حياتها المهنية إلى التمثيل.

ونالت العديد من الشهادات الأخرى مثل البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، وإجازة جامعية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية.

وكانت بداية دلال عبد العزيز الفنية عام 1977، حيث شاركت في مسلسل «بنت الأيام» الذي أخرجه الراحل نور الدمرداش.

وتمكنت الفنانة الراحلة من إثبات نفسها في المجال الفني، إلى أن وقفت ذات يوم أمام عملاق الكوميديا، سمير غانم في مسرحية «أهلا يا دكتور» عام 1981، وهنا صارت العلاقة عاطفية بين الاثنين، وتزوجا عام 1984، لينجبا الابنتين دنيا وإيمي.

وشاركت دلال عبد العزيز في حوالي 200 عمل فني في السينما والمسرح والتلفزيون، ومنها «حديث الصباح والمساء»، و«سابع جار»، و«في بيتنا روبوت» وكان آخر أعمالها الفنية المشاركة في مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عُرض في رمضان 2021.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد نعت الفنانة الراحلة في بيان صحفي، جاء فيه:

إن الراحلة تميزت بأسلوب فني خاص وعبَّرت بصدق عن المرأة المصرية في كل الشرائح الاجتماعية، كما جسَّدت شخصيات تركت بصمات بارزة في وجدان الجمهور، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.