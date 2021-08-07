«لاهوت مجمع المثال» تحتفل بخريجيها الشهر المقبل بالمنيا

تحتفل كلية «لاهوت مجمع المثال»، بالشراكة مع كلية «لاهوت أكسبلورنيشنز» للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية، بتسليم درجتي البكالوريوس والماجستير لدفعة 2020/ 2021، في السادس من سبتمبر المقبل، بقاعة الكنيسة الإنجيلية الثانية بمدينة المنيا، بحضور مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا، الدكتور نادر ميشيل صدقي، والدكتور هاني سميح، نائب مدير الكلية لشئون الطلاب، القس هاني نجيب مدير فرع المنيا، وفريق عمل الكلية.

يشارك في الاحتفال نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والرعاة والخدام، والإعلاميين والصحفيين.

قال رضا عزت، المتحدث الاعلامي للكلية، إن كلية اللاهوت أكسبلورنيشنز للدرسات الكتابية والعلوم اللاهوتية لها عشرة فروع داخل مصر وثمانية فروع بالوطن العربي وأوروبا، والمقر إلرئيسي للكلية بولاية أوكلاهوما بأمريكا، ومقرها الرئيسي في مصر بمنطقة شبرا، وتتوزع فروعها على مدن ومحافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا والإسماعيلية والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، أما فروعها بالدول العربية والأوروبية فتوجد في كل من العراق وإنجلترا والسويد وإيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وتركيا.

وتقدم عدة برامج دراسية منها بكالوريوس اللاهوت عربي وإنجليزي، ودبلوم المشورة، ودبلوم اللغات الكتابية، ودبلوم الدفاعات، وماجستير اللاهوت، وماجستير الإدارة المسيحية، وتصدر الكلية جريدة خاصة بها باسم «الرسالة»، برئاسة تحرير رضا عزت، وشعار الكلية «نحن ندرب قادة للتأثير في بلادهم».

وأشار «عزت» إليىأن كلية «لاهوت أكسبلورنيشنز» للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية احتفلت نهاية شهر يوليو الماضي بتسليم درجات الدكتوراة إلى 13 باحثاً، في احتفالية كبيرة بكلية رمسيس للبنات، بحضور الدكتور راسل ستيوارت آدامز، مؤسس ومدير الكلية حول العالم، والدكتور نادر ميشيل صدقي، مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وفروعها في أوروبا، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.