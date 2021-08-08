مصرع وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية عرب الشنابلة التابعة للوحدة المحلية لقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثث لمستشفى أبنوب المركزي، والمصاب للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بقرية عرب الشنابلة، ووقوع وفيات وإصابات.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلة الخطبة، وعائلة أبو جبل بالقرية، وأسفرت المشاجرة عن وفاة رمضان عبد الإمام أبو جبل «50 عاما» فلاح، وسيد زهران شافع «58 عاما»، وحسين سيد زهران شافع «30 عاما»، وإصابة حسين علي الخطيب.

وجرى نقل الجثث بسيارات الإسعاف، والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبنوب المركزي، تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب للمستشفى الجامعي.

وكشفت تحريات فريق مباحث المركز، عن أن سبب المشاجرة يعود إلى مشاجرة سابقة بين شباب من العائلتين أثناء عملهم في دولة ليبيا، ووقعت اشتباكات على إثرها بين أبناء العائلتين بالقرية.

وجرى القبض على طرفي المشاجرة، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.