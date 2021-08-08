ضبط 1407 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

- ضبط 1407 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

- ضبط 2,75 طن لحوم مُجمدة معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

- ضبط 2,15 طن لحوم وكبدة مُجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة القاهرة.

- ضبط 1,57 طن أسماك مُجمدة، معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة الشرقية.

- ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية، وبحوزته «1 طن أسماك مدخنة رنجة» معبأة داخل عبوات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

- ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة، وبحوزته 150 كيلوجرام «دقيق بلدي مدعم") قام بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للاتجار بها في السوق السوداء – وكذا ضبط 112 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها.

- ضبط 48,150 قطعة مستلزمات طبية «كمامة – جوانتي – سرنجة» دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

- ضبط «6 أطنان منظفات صناعية» دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية دون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

- ضبط «1730 قطعة شمعة "فلتر" منتج نهائي دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 1000 غطاء فلتر – 660 كيلو جرام فحم نشط مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر» تمهيدا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج فلاتر المياه دون ترخيص» بمحافظة الإسكندرية.

- ضبط «10 أطنان مركزات وإضافات أعلاف دواجن وأسماك» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن لتجارة الأدوية البيطرية دون ترخيص» بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.