توفير 108 فرص عمل برواتب 2600 جنيه بجنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، عن 108 فرص عمل بالخدمات والأمن بمرتبات مجزية تصل إلى 2600 جنيه، بجانب العديد من المزايا الأخرى، وذلك في إطار سعي المديرية للحد من مشكلة البطالة.

وقال أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة، إن هذه الوظائف التي جرى الإعلان عنها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة في تصريح له اليوم الأحد، أن فرص العمل المطلوبة تتمثل في عمال خدمات في شركة كير سيرفيس للأمن والخدمات (نظافة)، للعمل بمستشفى سانت كاترين، والوحدات الصحية التابعة لها بمرتبات 2600 جنيه، والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي، لافتًا إلى أن العمل لمدة 8 ساعات يوميا، ويوم راحة أسبوعيًا.

وأكد أنه سيجرى تسليم العمل بعد تلقي طلبات شغل فرص العمل المطلوبة، وإجراء المقابلات الشخصية بمقر المديرية ومكاتب العمل، لرفع معاناة السفر والانتقال عن كاهل المتقدمين، مشيرًا إلى أنه جارى التنسيق مع الشركة لتوفير فرص عمل في كافة مواقعها بمدن المحافظة.