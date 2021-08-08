شهادة مطابقة أعمال البناء ضمن الاشتراطات الجديدة

تواصل المحافظات عبر المراكز التكنولوجية تلقي طلبات تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، وتتضمن خطوات الحصول على رخصة صدور شهادة مطابقة أعمال البناء، حيث يتولى المركز التكنولوجي إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة لمراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، على أن تتم موافاة المركز التكنولوجي المختص بالحي من وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة، بكتابة شهادة مطابقة، وهي تعد موافقة نهائية أو رفض على دخول المرافق للعقار، وخطابات مؤمنة لتوصيل المرافق محدد بها عدد العدادات ونوع الاستخدام لكل وحدة بالعقار، حيث يتولى المركز التكنولوجي تسليمها للمواطن وإخطار شركة التأمين الصادرة منها وثيقة التأمين باستمرار التغطية التأمينية.

اشتراطات البناء الجديدة

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة إصدار شهادة مطابقة أعمال البناء وهي أحد شروط إصدار التراخيص وتوصيل المرافق من مياة وكهرباء وغاز وصرف صحي، وذلك بعد إجراء أعمال المعاينة وسداد الرسوم، وتشمل شهادة المطابقة على بيانات الموقع شاملة رقم القطعة والشارع والحي أو المنطقة والمحافظة والمدينة، بالإضافة إلى نوع الترخيص ما إذا كان بناء جديد، تعلية، إضافة، تعديل، استكمال، ترميم، تدعيم، تشطبيات خارجية أو هدم.

بيانات شهادة مطابقة أعمال البناء

ومن البيانات التي تتضمنها شهادة مطابقة أعمال البناء الصادرة ضمن اشتراطات البناء الجديدة، بيانات المالك أو من يمثله قانونا متضمنه الاسم والرقم القومي ورقم التوكيل وعنوان العقار والتليفون، وبيانات الرخصة من رقم الترخيص ومنطوق الترخيص وتاريخ صدوره، بالإضافة إلى بيانات المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على ترخيص البناء وتشمل الاسم والسجل الهندسي والبطاقة الضريبية وفئة الأعمال الصادر لها الترخيص، ورقم القيد بالنقابة والرقم الاستشاري والرقم القومي للمهندس والعنوان، بالإضافة إلى بيانات المقاول وتتضمن اسم المقاول ورقم عقد المقاولة.

وأكدت وزارة التنمية المحلية استمرار العمل باشتراطات البناء الجديدة ضمن منظومة تراخيص البناء 2021 وعلى المواطنين اتباع الخطوات المعلنة للحصول على الرخصة.