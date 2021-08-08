رابط وخطوات التقديم بالمدارس الفنية للكهرباء لطلاب الإعدادية

تستقبل الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم، طلبات التحاق دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020-2021، بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم الفني بكل من:

- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة والتابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء «مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة نظام 5 سنوات».

- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة والتابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء «مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات».

- مركز تدريب شمال القاهرة والتابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات».

- معهد تدريب المقطم والتابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء «مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات».

شروط الالتحاق بالشركة القابضة لكهرباء مصر

- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية «عامة أو أزهرية» خلال اختبار الدور الأول للعام الدراسي 2021.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2021.

- التقديم مُتاح للذكور فقط.

- يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الأساسي من محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية) فقط.

- الحد الأدنى للقبول يكون طبقًا للمجموع الذي يحدده التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبرى.

- تُعقد اختبار قدرات ومقابلات شخصية وكشف طبي للطلبة المتقدمين المؤهلين.

- تعلن كشوف الطلبة قبل بدء العام الدراسي على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- شهادة نجاح الطالب.

- شهادة ميلاد الطالب.

- بطاقة ولي أمر الطالب.

رابط التقديم بالمدارس الفنية الثانوية للكهرباء

- الدخول على الرابط من هنــــــــا.

- الضغط على التقديم لمدارس التعليم الفني، ثم الضغط على «تقديم الطلب».

- يراعى عند التسجيل إدخال البيانات بحرص وعند كتابة البيانات لن يسمح بالتعديل مرة أخرى، ثم الضغط على «أوافق على الشروط والأحكام»، ثم الضغط على «البدء في التقديم».

- إدخال بيانات الطالب ممثلة في اسم الطالب رباعيًا وكتابة الرقم القومي للطالب من واقع شهادة الميلاد وإدخال جنسية الطالب وعنوانه ورقم هاتف صالح للتواصل مع الطالب لاحقًا.

- إدخال بيانات ولي الأمر والبيانات المتعلقة بالتعليم الأساسي ثم اختيار المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها.

- تتمثل الخطوة الأخيرة في إرفاق المستندات المطلوبة ثم الضغط على «تسجيل».

وتبدأ الاختبارات اعتبارًا من الأحد الموفق 29 أغسطس 2021، حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر ذاته، وذلك طبقًا لليوم المحدد لكل طالب.