انهيار ودموع.. الفنانون يودعون دلال عبد العزيز

شيع منذ قليل، جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، إلى مثواه الأخير بعد أن أقيمت صلاة الجنازة عليها في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ودفنها بجواز زوجها الفنان سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل.

حزن إلهام شاهين

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على مراسم الصلاة والجنازة الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز ودموع محبيها من الفنانين لا تتوقف، بدأت بانهيار الفنانة إلهام شاهين بمجرد وصولها إلى مسجد المشير طنطاوي لصلاة الجنازة على صديقة عمرها وحاول الجميع تهدئتها.

انهيار دنيا وإيمي سمير غانم في وداع والدتهما

وكذلك دموع بناتها دنيا وإيمي سمير غانم التي لم تتوقف لحظة واحدة، فمنذ وصولهما مع جثمان والدتهما في سيارة نقل الموتى، وهم في حالة شديدة من البكاء وحاول الجميع مساندتهما، ولكن ازدادت الدموع ودخلوا في حالة من الانهيار بعد وصولهما إلى المقابر؛ لتوديع والدتهما إلى مثواها الأخير.

ميرفت أمين في وداع صديقة عمرها

والفاجعة الأكبر كانت للفنانة ميرفت أمين التى فقدت ثانى صديقة مقربة لها بعد رحيل الفنانة رجاء الجداوي، وظهرت ميرفت أثناء صلاة الجنازة على صديقتها دلال عبد العزيز وهى في حالة تعب شديدة وبكاء مستمر ومتكئة على أحد الأشخاص لتتمالك نفسها.

بكاء هنا الزاهد على دلال عبد العزيز

ولم تتوقف الدموع بعد، فشاهد الجميع الفنانة هنا الزاهد في حالة من الصدمة ولم تتمالك دموعها التي لم تتوقف لحظة أثناء دفن الفنانة دلال عبد العزيز في مقابر الوفاء والأمل.

دموع ليلي أحمد زاهر بسبب دلال عبد العزيز

وهناك أيضا الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، التي ظهرت أثناء صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبد العزيز، وهى في حالة انهيار تامة وتحاول شقيقتها ملك تهدئتها من البكاء المستمر.