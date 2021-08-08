تراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 18 جنيها خلال يوم.. و«نجيب»: فرصة ذهبية

سجَّل سعر الذهب، قبيل عمل البورصات العالمية نهاية الأسبوع الماضي، تراجعا بقيمة 18 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب محليا

وشهدت أسعار الذهب محليًّا تراجعا من 907 لتصبح حاليا 889 جنيهات لعيار 24، كما سجّل عيار 21 نحو 778 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 667 جنيهًا، بينما سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و224 جنيهًا، وسعر الأوقية 1.762.76 دولار.

تحركات الذهب عالميا

وبيع عيار 24 عالميا بسعر 56.58 دولار، فيما سجَّل عيار 22 سعر 51.87 دولار وبلغ سعر عيار 21 نحو 49.51 دولار وسجل عيار 18 سعر 42.44 دولار.

تراجع المعدن الأصفر فرصة ذهبية

في سياق متصل، دعا نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين والمستثمرين في المعدن الأصفر الشراء الآن للاستفادة من الهبوط الكبير في سعر الجرام، معتبرا هذا التراجع فرصة ذهبية حيث تراجع بشكل مفاجئ لنحو 18 جنيها خلال يوم، حيث انخفض إلى أدنى مستوياته مدعوما بارتفاع الدولار، حيث يوجد هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب.

إرهاق ميزانية الأسر لم يشجع على شراء الذهب رغم التراجع الكبير

وقال سكرتير الشعبة إنّ تراجع الذهب غير مؤثر على حركة المبيعات في السوق المحلية، فلا يزال الركود سيد الموقف بسبب إرهاق الميزانيات في عيد الأضحى والدروس الخصوصية والمصايف، لكنّه في الوقت نفسه قال إن التراجع يعطي تفاؤلا للمستثمرين والمشترين.

%2.4 تراجعا في سعر الذهب عالميا

وأوضح أن سعر الذهب تراجع عالميا بنسبة 2.4% لتصل الأوقية 1765.70 دولار أي بحدود 45 دولارا.

وجاء هذا الهبوط بعد أن تجاوز تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) التوقعات، بإضافة 943000 وظيفة الشهر الماضي، فيما انخفض البطالة إلى النسبة 5.4%، وارتفعت الأجور الشهرية بحوالي 0.4%.