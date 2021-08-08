حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يدفعه الفضول للبحث عن كل شيء، ويحب مواجهة التحديات التي تحفّز عقله، كما ينزعج هذا المولود من تكرار الأمور والمواقف نفسها كل يوم، ولا يفضل أن يعيش بعيدًا عن الناس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات مما يجعلك تستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.