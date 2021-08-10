هل يمكن الحجز في «سكن لكل المصريين 2» لو قدمت في إعلان سابق؟

«لو قدمت في إعلان سابق ينفع تقدم في سكن لكل المصريين 2؟» سؤال يعد من أكثر الأسئلة التي تدور داخل أذهان عدد كبير من المواطنين الراغبون في الحصول على وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا، وفقًا لمبادرة التمويل العقاري.

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يمكن للمواطنون الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية، في إعلان سابق للإسكان الاجتماعي، يمكنهم التقديم مرة أخرى في الإعلان الحالي سكن لكل المصريين 2، بشرط ألا يكونوا استفادوا بوحدة سكنية من قبل، أو تم تخصيص وحدة سكنية لهم.

وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ويتمّ حجز الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين» إلكترونيًا، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

ويتمثل نظام سداد شقق «سكن لكل المصريين 2» في شراء كراسة الشروط بمبلغ 125 جنيهًا لمحدودي الدخل، و150 جنيهًا لمتوسطي الدخل، ومن ثم السداد لمدة 30 عامًا، بفائدة متناقصة 3%، وفقًا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن.

ويتمّ طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من المبادرة للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر وشمال سيناء».