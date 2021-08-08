المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات يشارك في معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي

شارك المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، في الدورة التاسعة لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائي، الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية.

واستضافت غرفة الصناعات الغذائية، المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات خلال فترة المعرض، الذي شارك في جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض وذلك بمحاضرة عن دور المعمل في سلامة الغذاء وزيادة صادرات الصناعات الغذائية، وألقى المحاضرة دكتورة هند عبد اللاة مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، حيث أشارت إلى دور وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في دعم جميع الجهات التي تعمل في مجال الغذاء من خلال الجهات التابعة لهما ومنها معمل متبقيات المبيدات، الذي يعد من أكبر المعامل في منطقة الشرق الأوسط في مجال تحليل الملوثات في الأغذية.