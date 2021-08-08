 عاجل.. «حسان» في قضية خلية داعش: البعض فهم كلام ابن تيمية بشكل خاطئ

قال الشيخ محمد حسان، أثناء الإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش إمبابة» أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمأمورية طرة، إنّ كلام وأحاديث وتفاسير الإمام ابن تيمية تم فهمها بشكل خاطئ تماماً عن المقصود منها والمغزى من ورائها، وقال: «كلام الإمام ابن تيمية تم اقتطاعه من سياقه وتأويله بشكل خاطئ من قبل أشخاص ليس لديهم علم، وهو الأمر الذي جعل قطاعا كبيرا يتناقلون أحاديثه على نحو خاطئ وهو ما انتشر مؤخرا وهذا كلام عار عن الصحة».

ووجَّه رئيس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني عدداً من الأسئلة لـ«حسان» شملت تعريف الأشاعرة ومن هم، ليقول «حسان»: «الأشاعرة هم طائفة من طوائف أهل السنة والجماعة، وأبو الحسن الأشعري من أئمة الجماعة ولا يمكن القول غير ذلك أو اتهامهم بأي شيء باطل وهذا ما أعتقده وأؤمن به».

كما تم توجيه سؤال من قبل هيئة المحكمة لـ«حسان» عن تعريف قول دفع الصائل ليجيب: «الصائل هو العدو الذي يعتدي على الإنسان ويريد أن يسلب ماله ويستحل دمه وينتهك عرضه فيجب مقاومته وهذا هو المعنى»، وقام أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين بتوجيه سؤال إلى هيئة المحكمة عن لماذا لم يقم «حسان» بالتواصل مع الدولة لمراجعة أوضاع الجماعات الإسلامية والمعتقلين في السجون إلاّ أنّ المحكمة رفضت الإجابة.

وكانت هيئة المحكمة قد عرضت فيديو مدته 6 دقائق و69 ثانية ظهر فيه «حسان» وهو يناصر القضية السورية واستمعت إلى رده على ذلك المقطع.