هشام حطب عن «فارس حسونة» المجنس قطريًا: مش واقفه عليه.. عندنا 50 زيه

قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن حصول مصر على 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 يُعد إنجازًا غير مسبوق، معتبرًا أن اللجنة حققت المطلوب خلال مشاركتنا في الأولمبياد، ولدينا نخبة كبيرة تم تأهيلهم للنهائيات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البعثة المصرية قدمت حضورًا مميزًا في الأولمبياد، والحصول على الميداليات يعد تتويجًا لجهود البعثة المصرية.

هناك اهتمام كبير بالألعاب الفردية

وأضاف «حطب»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر»، اليوم الأحد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالألعاب الفردية، وهو ما تحقق بالحصول على 6 ميداليات بجانب نتائج جيدة لما يقرب من 30 لاعبا خلال البطولة، واعدًا الشعب المصري بتحقيق المزيد من النجاحات والتألق في أولمبياد باريس 2024، مشددا على أن اللجنة ستبدأ من الآن التحضير لها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الرياضة صارت مقياسا لتقدم الشعوب والدول.

يرفض كلمة المحاسبة للاتحادات الرياضية على نتائج الأولمبياد

وأردف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك وعودا من وزارة الشباب الرياضة بزيادة المكافآت بعد الإنجازات التي تحققت في البطولة، كما أنه يرفض كلمة المحاسبة للاتحادات الرياضية على نتائج الأولمبياد، مؤكدا أن التقييم يكون بناءً على الإعداد في المقام الأول، وكانت هناك ثقة في قدرة البعثة المصرية على حصد الميداليات، كما أن صاحب الميدالية الذهبية في الأولمبياد يحصل على 1.5 مليون جنيه مكافأة والفضية 750 ألف جنيه.

الأمور لن تقف عند فارس حسونة

وتحدث حطب عن إمكانية عودة فارس حسونة للعب من جديد باسم مصر في رفع الأثقال، حيث رد: «الأمور لن تقف عند فارس حسونة ولدينا 50 شخصا مثله وبإمكانهم تحقيق ميداليات في رفع الأثقال، لا أقتنع بوجود أي سبب يجعل لاعب يلعب باسم بلد آخر غير مصر.. حتى لو هياكل عيش حاف»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن انتخابات الأندية تقام في موعدها ولا نية للتأجيل، ويجب الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية، خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر.

نأمل من المتشائمين أن يكونوا متفائلين في الأولمبياد القادمة

وأردف أن دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليًا في طوكيو حققت مصر فيها ضعف عدد الميداليات التي حققناها في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، «نأمل من المتشائمين أن يكونوا متفائلين في الأولمبياد القادمة، ويدونا فرصة نؤدي ونحصل على الميداليات»، موضحًا أنه كان هناك حالة من الاستعجال لحصد الميداليات وفرحة مصر كلها، كما أن نسبة رضائه عن بعثة مصر في الأولمبياد 100 %».

عندي أمل أن يكون هناك تكريم من الرئيس السيسي

وتابع: «كنا عارفين ومتوقعين مين اللي هيقدر يعمل إيه ومين هيحصد ميداليات، وقلت من أول يوم استنونا في النصف الثاني من الأولمبياد، وليس النصف الأول منها»، كما أن البعثة المصرية ستعود على 3 أفواج بدءًا من غد الاثنين، مؤكدًا: «عندنا أمل أن يكون في تكريم من الرئيس السيسي مثلما عهدنا به دائمًا وبعد ذلك سيكون هناك تكريم كبير للأبطال ونأمل يكون حاجه تليق بمصر وبأبطالها».