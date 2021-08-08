شعبة الأدوية: نوقف العقاقير في حال وجود أي شكاوى منها.. والصناعة مكلفة

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة توقف بعض الأدوية، إذا كانت هناك شكاوى منها، للتعرف على مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه، ويتم التصريح بتداولها إذا كان لا يوجد أي مشكلة منها، أو يتم استبعادها إذا كانت تسبب أية مشكلات، لافتا إلى أن صناعة الدواء مكلفة لأن المصانع لها اشتراطات خاصة تهدف لجودة الصناعة وجودة المنتج.

وأضاف «عوف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن هيئة الدواء أوقفت منتجات تابعة لأحد مصانع الأدوية، وستكشف عليها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، لأن هناك معايير جودة في الإنتاج لهذا المصنع.

وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الغرف ستجري الاختبارات على الأدوية، وإذا ثبت أنه لا توجد أي مشكلة أو ضرر، سيتم تدوال الأدوية في السوق وعرضها في الصيدليات والمستشفيات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، بسحب 57 نوعًا من الأدوية الخاصة بمصنع شركة جراند فارما، مع وقف تداول تلك المستحضرات، بناء على قرار هيئة النيابة الإدارية.

وأرسلت الوزارة بيانا، وصف بأنه هام وعاجل، إلى كل قطاعات الطب العلاجي والهيئة العامة للتأمين الصحي، ومجلس إدارة المؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومديري مديريات الشؤون الصحية بكل المحافظات لسحب المستحضرات الخاصة بالشركة المذكورة.