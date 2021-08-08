«رفعت»: أهلي طردوني وعِشت على إحسان المارة.. وابني ماسألش عليا

«لم يكن اختيارى أن أعيش وحيداً، فلم تكن أمامى فرصة أن أسكن بيتاً يحمينى فى الحر، فجأة حسيت أن الدنيا ضلّمت بعد قسوة كل قرايبى، زوج أختى وزوج بنتى، وابنى، لم يوافق أىٌّ منهم على استضافتى فى بيته، وطردونى، حتى ابنى، اللى ضهرى انحنى من الشقا عليه، ماسألش عنى، واشتكيته لربنا، فلجأت للشارع وعشت على إحسان المارة، كان الرصيف سريرى والتحفت ببطانيتى، بعدما أغلقت كل الأبواب فى وجهى»، بهذه الكلمات بدأ رفعت محمود، البالغ من العمر 65 عاماً، حديثه لـ«الوطن».

«رفعت»، الذى جاء من محافظة سوهاج، للعمل كخفير، ثم عجان فى فرن، قال: عندى بنت متزوجة فى الثلاثينات من عمرها، وابن أيضاً فى العشرينات من عمره إلا أنه خرج عن سيطرتى ومابيسألش عنى، مشيراً إلى أنه كان يقيم فى الشرابية، وعقب مرضه لم يعد قادراً على العمل ودفع إيجار السكن، لافتاً إلى أنه عندما ذهب إلى أخته وزوجها بالمحروسة طرده زوج أخته، فلم يجد له مأوى سوى الشارع، لافتاً إلى أن أهل الخير هم من أبلغوا مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» عن حالته، مشيراً إلى أنه انتقل إلى دار الرعاية على الفور، دون تردد.

وأشار «رفعت» إلى أن المسكن والدار هما أمان من لا أمان له.

وأضاف: «صعبان علىّ حالى، لما كبرت وضهرى انحنى حسيت إنى مابقاش لى عازة، والسكن والعيلة نعمة محدش هيحس بها، إلا اللى فقدها، ومبسوط إنى لقيت 4 حيطان وسقف، بس كل ما أفتكر ولادى وجحودهم أعيط، هو ده جزائى طول السنين اللى فاتت، كان نفسى أترمى فى أحضانهم بدل الشارع».