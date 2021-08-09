باللهجة المصرية.. التفاصيل الكاملة لأغنية الفنانة الفلسطينية «بانه»

انتهت المطربة الفلسطينية بانه من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية «مجنونة»، والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب خلال أسابيع.

وتواجدت المطربة الفلسطينية الفترة الماضية في القاهرة لتسجيل العمل الجديد الذي تعود خلاله للغناء باللهجة المصرية بعد النجاح الجماهيري الذي لاقى آخر أغنياتها المصرية «صاحية رايقة».

وتتعاون «بانه» خلال «مجنونة» مع الملحن عمرو الشاذلي والشاعر عمرو المصري والمنتج المنفذ ماجد سليمان وتسجيل الصوت مع مودي.

وتكشف «بانه» أن أغنية «مجنونة» ستكون مفاجأة للجمهور لما تحويه من خفة دم وتلقائية في كلماتها وبهجة في شكلها الموسيقي والتي تجسد شخصية الفتاة متقلبة المزاج ومتغيرة الطباع بين الهدوء والجنون والانفعال والعشق والعصبية، مشيرة لكونها تعكس شخصيتها وشاركت في وضع فكرتها والإشراف على كتابتها من الصفر حتى اكتملت رؤيتها في شكل الأغنية النهائي.

وتأتي أغنية «مجنونة» بعد نجاح تجربة «بانه» الغنائية باللهجة المصرية في عدة أعمال مؤخرا، من بينها «القعدة الحلوة» و«افتح عينيك»، وصولا لكليب «صاحية رايقة»، الذي تم تصويره في لبنان وتعاونت خلال الأغنية مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي.

وتستعد المطربة لإطلاق أغنية «مجنونة» في مستهل انطلاقتها الغنائية الجديدة في موسم الصيف، التي تعود خلالها لمصر لإحياء أولى حفلاتها الجماهيرية في القاهرة وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان «هي الفنون» في الجامعة الأمريكية في سبتمبر المقبل، وتتلوها بجولة حفلات متنوعة في العالم العربي.

«بانه» هي مطربة فلسطينية الأصل تستقر في البحرين، بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ أربع سنوات، وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميا مع شركة يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغنياتها منذ عام، تزامنا مع ظهور ألبومها الأول «شو بنا»، والذي ضم في جعبته سبع أغنيات، من بينها «شو حلو نحنا» و«عكس الشي» و«عالبال».