الأمطار الغزيرة تؤثر على أكثر من 100 ألف صيني في جنوب غربي البلاد

أثرت الأمطار الغزيرة، أمس الأحد، على أكثر من 100 ألف صيني في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين وأجبرت على الإجلاء الطارئ لأكثر من 7000 شخص.

وقالت مديرية موارد المياه في المقاطعة الصينية، إن الأمطار الغزيرة ضربت المناطق من شمال شرقي سيتشوان، بما في ذلك مدن باتشونج ونانتشونج وداتشو، من الساعة الثامنة صباح أمس الأول السبت، إلى الساعة الثامنة صباح، أمس الأحد، مما أدى إلى إغراق الطرق ورفع مستويات المياه في العديد من الأنهار المحلية فوق مستويات الإنذار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

هطول الأمطار بلغ 424.8 مليمتر في محافظة يينجشان التابعة لمدينة نانتشونج

وأشارت المديرية، إلى أن محطة للمراقبة في محافظة يينجشان التابعة لمدينة نانتشونج، شهدت هطول أمطار بلغ 424.8 مليمتر خلال فترة 24 ساعة.

وفي اليونان، استيقظ اليونانيون، أمس الأحد، في بعض المناطق، على يوم آخر يشبه الجحيم على الأرض، في ظل استمرار حرائق الغابات في أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال عمدة مدينة أستيايا، جيانيس كوتزياس، لشبكة «سكاي» اليونانية: «نحن بمفردنا نهايتنا اقتربت».

ونجح رجال الإطفاء بشكل جزئي في احتواء حرائق الغابات الهائلة، التي تهدد الضواحي الشمالية من العاصمة اليونانية «أثينا» لكن في جزيرة وابية ما زال الوضع رهيبا، فيما ناشد مسؤولون هناك تقديم المساعدة.

من جانبه، أشار نائب حاكم منطقة أتيكا، نيكوس بيباس لشبكة «سكاي نيوز»، عن حرائق أثينا، إلى انه للمرة الأولى، يمكن القول إن الوضع أفضل إلى حد ما، هناك جبهتان من الحرائق فقط، وحتى الجمعة كانت هناك 4 جبهات من الحرائق.

وما زالت قوات الإنقاذ تواجه ضغطا كبيرا بسبب الحرائق الهائلة التي خرجت عن نطاق السيطرة في شبه جزيرة بيلوبونيز التي تقع في الطرف الجنوبي من البر الرئيس وجزيرة وابية، ثاني أكبر جزيرة يونانية بعد كريت.

وكان فانيس سبانوس حاكم منطقة وسط اليونان المسؤول عن الجزيرة، أرسل في وقت سابق صباح أمس الأحد نداء استغاثة طلبا للمساعدة، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحرائق مستمرة بلا هوادة، وهي تحرق غابات وتدمر منازل، وتهدد حياة البشر نريد عددا كبيرا من طائرات إطفاء الحرائق التي نطالب بها منذ اليوم الأول».