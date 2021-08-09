مسابقة السكة الحديد 2021.. 1750 فرصة عمل بانتظارك والتقديم اليوم

يبحث العديد من المواطنين وخريجي كليات الهندسة والدبلومات الفنية عبر مؤشر البحث جوجل، عن مسابقة السكة الحديد 2021، حيث يبدأ صباح اليوم الإثنين 9 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل، تلقي طلبات أوراق الترشح للمسابقتين بشأن تعيين مهندسين وفنيين للعمل بمناطق الهيئة المختلفة، وتنظيم مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين للتعيين بالوظائف الهندسية والفنية، وهي نحو 1750 وظيفة منها 250 وظيفة مهندسين تخصصات «ميكانيكا - كهرباء - مدني»، و1500 وظيفة فني تخصصات مختلفة لخريجي الدبلومات الفنية.

مسابقة السكة الحديد 2021.. توفير فرصة عمل لـ250 مهندسا في تخصصات ميكانيكا وكهرباء ومدني

وأوضحت هيئة السكة الحديد في بيان لها، أنّ مسابقة السكة الحديد 2021 التي جرى الإعلان عنها الجمعة الماضي، ستكون حسب المؤهل والتخصص المطلوب للوظيفة، مؤكدة أنه سيتم اختيار أفضل المتقدمين للتعيين في الوظائف الشاغرة بالهيئة، منوهة إلى أنه على كل متسابق أن يقوم بدفع 250 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت رقم مؤسسي (1 4040100) مقابل رسوم تلقي الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات، ولا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

مسابقة السكة الحديد 2021.. استبعاد أي موظف متخاذل

وأشارت الهيئة، إلى أنّ مسابقة السكة الحديد 2021، ستبرز مهندسين وعمال فنيين قادرين على العمل بجميع مناطق السكة الحديد، موضحة أنّ الهيئة تعمل على تطوير منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، مؤكدة استبعاد أي موظف متخاذل عن العمل لا يؤدي واجبه الوظيفي.

مسابقة السكة الحديد 2021.. فرص لخريجي الدبلومات الفنية للعمل صرافين تذاكر ومشرفين قطارات وعمال مزلقانات

وأكدت الهيئة، أنّ مسابقة السكة الحديد 2021 وفرت 250 فرصة عمل مهندس ثالث تخصصات «ميكانيكا - كهرباء - مدني»، من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة والعمل بنظام الورادي «إلكترونيات والاتصالات الكهربية – حاسبات ونظم»، من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، لافتة إلى توفير 1500 فرصة عمل للوظائف الفنية لخريجي الدبلومات الفنية، في وظائف مشرفين قطارات وعمال مزلقانات وصرافين تذاكر وعمال إشارات وبلوكات.

من جانبه، قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل لـ«الوطن»، إنّ مسابقة السكة الحديد 2021 هدفها عودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية وتجديد الدماء وتعيين القادرين على تنفيذ وتحقيق طموحات الهيئة في التطوير والتحديث، لافتا إلى أنّ الوزارة تعمل على عودة الانضباط لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.