إصابة عريس وشقيقه بطلق ناري بسبب خلافات ليلة الزفاف في كفر الشيخ

كانت العروس الصغيرة «شهد .ر»، وعريسها« محمد.ا» ترقص وتغني هي وعريسها ليلة زفافها، كان الجميع سعيداً في الحفل الذي أقيم بقرية «أبو أحمد»، التابعة لمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، والجميع يرقص على أنغام «الدي جي»، وسط فرحة أهل العروسين، لكن سرعان ماتحول الفرح لحزن على الجميع بعد نشوب خلافات بين أسرتي العروسين، ما دفع والد العروس لإطلاق طلقات نارية من سلاح ناري ليصيب العريس وشقيقه، وتتحول لحظات الفرح إلى حزن ويُنقل العريس إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت شرطة النجدة بلاغاً من الأهالي يفيد بتحول حفل عرس بقرية «أبو أحمد»، في الرياض لصراخ وعويل، بعدما تبين حدوث خلافات في حفل زفاف بين أهل العروسين، وأصيب العريس وشقيقه بطلق ناري وتم نقل المصابين لمستشفي كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم، وجرى إبلاغ اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، الذي وجه اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ بسرعة ضبط الجناة، حيث كلف المقدم محمد قطاطو، رئيس مباحث الرياض بكشف ملابسات الواقعة.

وتبين أن المتهمين هما والد العروس ودعى «رمضان.ج»، وشقيقه محمد، وجرى القبض عليهما، وتوجيه تهمة الشروع في قتل العريس «محمد.ا.ا»، 29 عاما وشقيقه وليد، 40 عاما، وجرى نقل المصابين لمستشفي كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر رقم 8781 جنح الرياض 2021، وجار العرض على النيابة.