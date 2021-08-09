أهالي المطرية يضبطون عاطل هدد طالب بسلاح ناري لسرقة هاتفه في الدقهلية

استغاث سائق «توك توك»، بمدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، بالأهالي بعد أن أخرج لص سلاح ناريا هدده به مطالبا إياه بإعطائه تليفونه المحمول إلا أن الأهالي تجمعوا وتمكنوا من ضبط اللص واستدعاء مركز الشرطة وتسليمه لهم وتبين أنه عاطل وسبق اتهامه في 5 قضايا وضبط بحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، وطلقتين من ذات العيار.

بلاغ بالقبض علي لص في المطرية

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المطرية من الأهالي بضبط لص بمنطقة «الغصنة» بندر المطرية.

المتهم سبق اتهامه في 5 قضايا

انتقل ضباط مركز شرطة المطرية إلي مكان الواقعة، و بالفحص تبين ضبط الأهالي للمدعو «حازم.ا.ع»، 21 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى عدد 5 قضايا «سرقة مسكن، سرقة متجر، سلاح ناري»، آخرها القضية رقم 1251 لسنة 2020 جنح أ. د. ط .، مركز المطرية «سلاح ناري».

بسؤال المجني عليه المدعو «سعد نسيم حسين»، 15 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية ويعمل سائق «توك توك»، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، قرر بأن المذكور كان بصحبته لتوصيله بالتوك توك قيادته وأثناء ذلك فوجئ به يشهر السلاح الناري المضبوط بحوزته محاولا الاستيلاء على الهاتف المحمول خاصته إلا أنه استغاث بالأهالى الذين تمكنوا من ضبطه وبحوزته المضبوطات.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح الناري، و تم التحفظ على السلاح وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.