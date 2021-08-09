مفاجأة.. دكتوراه محمد حسان من الجامعة الأمريكية «فنكوش»

بعد نحو شهرين من شهادة الشيخ السلفي محمد حسين يعقوب أمام المحكمة، وقف أمس الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، أمام الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، أمس الأحد، يدلي بشهادته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، معرفَّا نفسه بأنَّه خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصل على ماجستير ودكتوراه في فقه السنة.

قصة دكتوراه الشيخ محمد حسان

إلا أنَّ الشيخ محمد حسان، الذي تباكى على عدم دراسته في الأزهر أمام المحكمة، لم يعلن أن درجة الدكتوراه التي حصل عليها «فنكوش»، وأن عنوان رسالة الدكتوراه الذي قاله ليس حتى نفسه الذي زعم في 2012 الحصول عليه.

فبحسب أرشيف الصحف في 2012، وما ذكر في موقع «ويكيبيديا» على شبكة الإنترنت، فإنَّ الشيخ محمد حسان روّج لحصوله على الدكتوراه من جامعة الأزهر، وعرض مناقشة ما قال إنَّها رسالة الدكتوراه عبر قناة «الرحمة» المملوكة له، وتكوّنت لجنة المناقشة من: «الدكتور محمد العدوي، والدكتور طلعت عفيفي، والدكتور محسن عبدالواحد»، وأشرف على الرسالة الدكتور صابر طه، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر.

ونتيجة ذلك، نسبت بعض وسائل الإعلام وقتها للشيخ محمد حسان حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، خاصة بعد أن استأجر قاعة بالجامعة لمناقشة رسالته، وحرص خلال الرسالة على عدم ذكر اسم الجامعة التي منحته الدرجة العلمية، أو حتى ذكر اسمها على اللوحة الإعلانية التي علقت خلف لجنة المناقشة في القاعة التي اكتظت باتباعه ومريديه، لتخرج جامعة الأزهر لتنفي منحها درجة الدكتوراه للشيخ محمد حسان، وأن الأمر كله أن الداعية استأجر قاعة بالجامعة.

لمشاهدة جانب من مناقشة ما قيل رسالة الدكتوراه للشيخ محمد حسان من هنـــــــا.

وفي نهاية المناقشة، أعلنت اللجنة منح درجة الدكتوراه للشيخ محمد حسان والتوصية بطبعها وتبادلها مع الجامعات وأن الدكتوراه التي حصل عليها في «الإعلام والدعوة» وليست فقه السنة كما قيل.

الأزهر يتبرأ من دكتوراه محمد حسان

وعقب نفي جامعة الأزهر، تمّ إصدار بيان آخر يوضح أنَّ الشيخ محمد حسان حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية فرع لندن في رسالته العلمية المقدمة بعنوان (منهج النبي في دعوة الآخر)، وتتناول الرسالة طرق النبي صل الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة إلى الله وتقدم صورًا من سماحته صلوات الله عليه في مخاطبة الآخر ودعوته إلى الله الواحد.

إلا أن عددًا من شيوخ السلفية ومنهم الدكتور محمود عبدالرازق الرضواني، منتشر له مقطع فيديو على موقع يوتيوب يتحدث فيه عن فضيحة تزوير شهادة دكتوراه الشيخ محمد حسان، ويمكن الاستماع لمقطع الفيديو من هنـــــــا، واستعان «الرضواني» بموقع الجامعة التي روج الداعية السلفي حصوله على شهادة الدكتوراه منها.

الجامعة الأمريكية بلندن

الجامعة الأمريكية في لندن، التي زعم محمد حسان حصوله على الدكتوراه منها بعد تقديمه بحث عن (منهج النبي في دعوة الآخر)، هي American University in London، هي جامعة غير هادفة للربح وغير معتمدة وغير معترف بها، وفي 13 يناير 2006، تم تغريم الجامعة بسبب مخالفات في قانون أوصاف التجارة لعام 1968 وقانون الأسماء التجارية لعام 1985 لتضليل الطلاب المحتملين من خلال تمثيل نفسها بشكل خادع كجامعة رغم عدم وجود الاعتماد المناسب، وهي تمنح الشهادات العلمية مقابل مبالغ مالية، وليس لها مقر وإنما تمنح تلك الشهادات عبر الإنترنت.

اتهام محمد حسان بتزوير الدكتوراه

وتقدم صباح اليوم الإثنين، المحامي الدكتور هاني سامح ببلاغ إلى وزارة الداخلية حمل رقم 4167990، اتهم الشيخ محمد حسان بتزوير شهادة جامعية بادعائه أنَّه حاصل على الدكتوراه منسوبة الى جامعة وهمية غير معترف بها، معلوم عنها بيع شهادات الماجستير والدكتوراه الوهمية لمن يدفع.