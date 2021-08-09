إصابة عامل طعنا في مشاجرة مع جاره لخلافات الجيرة بالدقهلية

أُصيب عامل في محافظة الدقهلية، بطعنة نافذة بالصدر من الناحية اليسرى وجري نقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لخطورة حالته، وبسؤال المصاب في محضر الشرطة اتهم جاره بطعنه بمطواة لخلافات الجيرة بقرية كفر الجنينة مركز نبروه، وتمكنت مباحث نبروه من ضبط الجار واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم «مطواة» وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

إصابة عامل بطعنة شبه نافذة بالصدر

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول «الدسوقي السيد الدسوقي»، 24 سنة، عامل، مقيم في قرية «كفر الجنينة» دائرة المركز مصابًا بجرح شبه نافذ في الصدر من الجهة اليسرى.

المصاب يتهم جاره بطعنه

انتقل ضباط مركز شرطة نبروه إلى المستشفى، وبسؤال المصاب اتهم المدعو «محمد. ر. أ.»، 29 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بآلة حادة «مطواة» بحوزته وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

القبض علي الجار واعترافه بالواقعة

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث مركز نبروه من ضبط المتهم وبمواجهته في محضر الشرطة اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ووجود خلافات بينهما بسبب الجيرة وبإرشاده تم ضبط الآداة المستخدمة وتم التحفظ عليها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7603 جنح مركز شرطة نبروه لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.