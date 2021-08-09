بالأسماء.. 12 مصاباً في تصادم وانقلاب سيارة في الترعة بقنا

وقع حادث تصادم مروع على أحد الطرق الفرعية في محافظة قنا، قبل قليل، نجم عن تصادم سيارة ملاكي وأخرى أجرة لنقل الركاب «بيجو»، مما أدى إلى انقلاب إحدى السيارتين في الترعة المجاورة للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصاً، تم نقلهم للمستشفيات المختصة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية «المخادمة»، بدائرة مركز قنا، وانقلاب إحدى السيارتين في ترعة «الكلابية»، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد 7 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق إسعاف قنا، إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتبين من الكشف الظاهري والفحوصات الأولية أن الإصابات تتراوح بين كسور وجروح وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم.

وبحسب بيان لمرفق إسعاف قنا، فقد أسفر الحادث عن إصابة كل من: «محمد علي مرعي»، 78 سنة، و«أحلام محمود علي»، 45 سنة، و«أحمد حسين مرعي»، 58 سنة، و«صفاء محمد علي»، 38 سنة، و«سعاد علي موسى»، 60 سنة، و«سيد أحمد عمر»، 60 سنة، و«فوزي محمد أحمد»، 54 سنة، و«رضا منصور عبداللاه»، 40 سنة، و«سيد محمد آدم»، 38 سنة، و«عبد الرحمن منصور»، 16 سنة، و«عبد الهادي عمر إبراهيم»، 72 سنة، و«عبد الله محمد أحمد»، 5 سنوات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري العمل على رفع أثار الحادث، وتسيير حركة الطريق، وكتابة تقرير من قبل رجال المرور، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.