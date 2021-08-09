«طفلة الدفن الحي» بالغربية.. فستان يكشف جريمة عمرها 10 سنوات

أصبحت واقعة العثور على رفات الطفلة «سارة»، المعروفة إعلامياً بـ«طفلة الدفن الحي»، التي اختفت قبل 9 سنوات، داخل إحدى المقابر الخاصة بعائلتها، في مركز طنطا بمحافظة الغربية، محور حديث صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإعلامية.

فستان يكشف واقعة «طفلة الدفن الحي» بالغربية

البداية كانت منذ 10 أيام، عندما علم «محمد رضوان»، والد الطفلة «سارة»، المتغيبة منذ 9 سنوات، وكان عمرها وقتها 3 سنوات، مقيمة بقرية «شوني»، بدائرة مركز طنطا، بالعثور على رفات جثة طفلة، وملابس بها نفس مواصفات ملابس طفلته، وذلك خلال أعمال تجديد المقابر الخاصة بهم، وعلى الفور جرى إبلاغ الجهات الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

طفلة الدفن الحي بالغربية.. الأب يروي التفاصيل

وقال «محمد رضوان»، والد «طفلة الدفن الحي» بالغربية، إنه أثناء إحلال وتجديد المقابر الخاصة بأسرته في قرية «شوني»، الأسبوع الماضي، وعلى عمق متر تقريباً، عثر الأهالي على رفات طفلة، وبقايا ملابس تشبه ملابس طفلته «سارة»، المتغيبة من 9 سنوات، منذ أن كان عمرها 3 سنوات، وأوضح أنه وقت غياب طفلته أو اختفائها، كانت هناك خلافات على قطعة أرض مساحتها 7 قراريط، مع أحد الأشخاص من نفس القرية، وكانت هناك شبهات حول ارتكابه الواقعة.

وأشار إلى أنه لم يتمكن من إثبات تهمة الخطف، لعدم وجود أدلة كافية، وأنه لم يقم هو أو أحد من أفراد أسرته بدفن طفلة في المقابر الخاصة بعائلته، مضيفاً: «تقدمت ببلاغ إلى النيابة لاستخراج جثة الطفلة، والتعرف عليها وتشريح الجثة، لإثبات إن كانت طفلته من عدمه».

البصمة الوراثية لإثبات هوية «طفلة الدفن الحي» بالغربية

وقال «أحمد حمد»، محامي، إن الأهالي عثروا على جثة طفلة بنفس فستانها الأحمر، يُعتقد أنها جرى دفنها حية في المقابر بقرية «شوني»، مشيراً إلى أن السبب في دفنها حية بسبب خلافات على أرض زراعية، مؤكداً أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وتقديم بلاغ للنائب العام لانتداب الطب الشرعي، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، للتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، وأن الطفلة هي «سارة»، أم جثة طفلة أخرى.

طفلة الدفن الحي بالغربية.. قطعة أرض السر

وقال أحد شهود العيان إنه خلال الفترة التي اختفت فيها الطفلة «سارة»، كان اختفاؤها يوم جمعة ووقت الصلاة، حيث كانت تجلس أمام منزلها، وكان عمرها في ذلك الوقت 3 سنوات، ويعمل والدها ترزي في إحدى شركات إنتاج الملابس بالقاهرة.

وأضاف الشاهد، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن واقعة اختفاء الطفلة «سارة» لم تمحى من الذاكرة، فبعد 3 أسابيع من الواقعة، شهدت القرية ضبط أحد اللصوص أثناء محاولة سرقة اسطوانات البوتاجاز من أحد المنازل، ووقتها تعدى عليه أهل القرية بالضرب، وتم تسليمه إلى الجهات الأمنية، واتهمه الأهالي بالوقوف وراء اختفاء الطفلة «سارة»، وأن والد الطفله في ذلك، الوقت طلب منه أن يخبره عن مكان ابنته، مقابل اطلاق سراحه.

وكشف شاهد العيان أنه قبل حدوث الواقعة بنحو شهرين، كانت هناك خلافات بين والد الطفلة وأحد أهالي القرية، الذي كان يرغب في شراء قطعة أرض يملكها والد الطفلة، إلا أن والد «سارة» رفض السعر الذي عرضه ذلك الشخص، وباع الأرض إلى آخر بسعر أعلى، وحينها توعد ذلك الشخص بالانتقام منه.