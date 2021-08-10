دراسة: 5 ملايين حول العالم يتعرضون سنويا للدغات الثعابين و100 ألف وفاة

كشف الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، الأستاذ بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، في دراسة حديثة له، أن تقريرا حديثا لمنظمة الصحة العالمية، أظهر أنّ حوالي 5 ملايين نسمة يتعرّضون، كل عام، للدغات الثعابين ، ما يؤدي إلى وقوع نحو 2.5 مليون حالة تسمّم سنويا، وأضاف التقرير أن اللدغات تؤدي، كل عام، إلى وقوع ما لا يقلّ عن 100 ألف حالة وفاة سنويا.

وفاة 5 أشخاص أثناء ركوبهم ميكروباص بسبب لدغات كوبرا

وأضاف عرفة، خلال دراسة أعدها عن الثعابين في مصر، عقب وفاة 5 أشخاص أثناء ركوبهم ميكروباص، اصطحب سائقه ثعبان كوبرا، قامت بلدغهم ونفث سمومها في وجوههم، أن طول الثعابين يبدأ من 180 سم حتى متر ونصف في بعض الأحيان، وأنه يوجد 16 نوعا من الثعابين في المحافظات البعض منه صحراوي وآخر منتشر حول نهر النيل والترع والمصارف، مع العلم أن مدة إسعاف المريض بعد لدغ الثعبان تتراوح ما بين 30 دقيقة إلى ساعتين وبعدها يموت المريض إن لم يتم إسعافه وتوفير الأمصال اللازمة لعلاجه.

انتشار الزواحف والثعابين في القري يرجع إلى عدم تطهير المصارف

وأشار عرفة في دراسته، إلى أن انتشار الزواحف والثعابين في القرى يرجع إلى عدم تطهير المصارف واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي حيث تتغذى وتنمو الثعابين على ذلك، فضلا عن تكاثرها ونموها لعدم قتلها أولا بأول حيث تنتشر حول الترع والمصارف وفِي الزراعات وحول الحدائق، خاصة في فصل الصيف، وتعشق التحرك ليلا في ظل عدم وجود ضوء، حيث تتجمع أيضا حول القمامة ومخلفات الهدم.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة وضع حلول لأزمة مطاردة الثعابين للأهالي وإنهاء أزمة السموم، كما حدث منذ عدة سنوات لتعرض إحدى قرى المنوفية لهجوم الثعابين عقب حرص الحشائش، في أحد المصارف، ومن بين هذه الحلول، ضرورة التوسع في إنشاء 1411 وحدة للسموم تتبع الوحدات الصحية في القرى، فضلا عن إنشاء مراكز الأقسام للسموم في 184 مركزا و92 حيا و214 مدينة، ويمكن لمدة محددة أن يشارك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إنشائها نظرا لعدم قدرة الموازنة العامة للدولة على تكلفتها، فضلا عن أنه يجب مبدئيا تخصيص المحافظين جزءا من أموال المحافظة الموجودة في الصناديق الخاصة في كل محافظة بالتعاون مع مخصصات وزارة الصحة لحل هذا الملف المُلِّح.

وأكدت الدراسة أنه لا توجد خطة استراتيجية قومية فيما يتعلق بملف مواجهة الثعابين، أو تنسيق ملموس من قبل الوزارات المعنية، مع العلم أن الأسبوع الماضي توفي وأصيب 10 أفراد من قرية واحدة في أسبوع واحد وهي قرية شبربخوم التابعة لمركز قويسنا التابع لمحافظة المنوفية.