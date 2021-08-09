خبير سياحي: مصر صدّرت صورة إيجابية للعالم بإعادة رحلات الروس من جديد

علق الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، على استقبال مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات القادمة من موسكو، موضحا أن الدولة المصرية قامت في الفترة الأخيرة بكل الجهود والإجراءات التي ضمنت عودة السياحة الروسية من جديد إلى مصر، بعد فترة من الانقطاع بسبب وباء كورونا المستجد، الذي عانت منه أغلبية دول العالم.

وقال «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم الإثنين، إن مجموعة الإجراءات التي حرصت مصر على اتخاذها خلال الشهور الأخيرة، صدرت صورة إيجابية للعالم أجمع عن هذا البلد، وأوضحت كيفية تغلب مصر على فيروس «كوفيد 19»، خاصة بالمناطق السياحية، سواء بمحافظة البحر الأحمر أو محافظة جنوب سيناء.

وأشار الخبير السياحي إلى أن تلك الإجراءات صاحبتها خطوات أخرى قامت بها شركات القطاع الخاص السياحي، ساهمت هي الأخرى في عودة السياحة الروسية من جديد.

وأوضح أن من ساعد على نقل هذه الصورة الإيجابية أيضا كان استقبال مصر لعدد من الأفواج السياحية القادمة من أوربا الشرقية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن استمتاع تلك الأفواج السياحية بإقامتهم في مصر ومن ثم العودة إلى بلادهم دون أن يصابوا بوباء كورونا، بعدما خضعوا للعديد من الإجراءات الوقائية التي أسفرت عن حمايتهم من هذا الوباء، ساهم في تعزيز الصورة الإيجابية التي تصدرها مصر عن نفسها في الآونة الأخيرة.

وأردف أن الدولة كانت حريصة طوال الوقت على تطبيق الإجراءات اللازمة لإنعاش وضع القطاع السياحي من جديد، بعدما تسبب هذا الوباء في حالة ركود كبيرة ضربت القطاع منذ تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.