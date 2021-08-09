حبس «مسن» متهم بهتك عرض 4 أطفال بالدقهلية

أمرت نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار الدكتور محمد حفني، رئيس النيابة الكلية القائم المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس شخص «مسن»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بهتك عرض 4 أطفال، والتحرش بهم جنسياً، بعدما استدرجهم إلى داخل منزله، وعرض عليهم فيلماً إباحياً، رغم صغر سنهم، بإحدى قرى محافظة الدقهلية، وتقدمت 4 أسر بشكاوى ضده في مركز شرطة المنصورة، وبسؤاله أنكر المنسوب إليه، إلا أن الأطفال أكدوا صحة الواقعة.

الأطفال يؤكدون الواقعة أمام النيابة العامة

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الأطفال، للاستدلال بها، والذين أكدوا قيام المتهم باستدراجهم إلى منزله بحجة شراء حلويات، وعرض عليهم فليماً إباحياً، ثم طلب منهم خلع ملابسهم، وقام بخلع ملابسه، وتحرش جنسياً بهم.

المتهم ينكر الاتهامات

وبمواجهة المتهم، ويُدعى «إبراهيم أ.»، وشهرته «عادل»، 58 سنة، أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأمرت النيابة العامة بحبسه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم استدرج الأطفال إلى منزله، وعرض عليهم فيلماً إباحياً.

4 أسر تتقدم ببلاغات ضد المتهم بمركز المنصورة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء ايهاب عطية، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، بتقدم 4 أسر من إحدى قرى مركز المنصورة، ببلاغات تفيد بقيام سائق باستدراج أطفالهم «بنين وبنات»، إلى منزله، والتحرش بهم، بعدما عرض فيلماً إباحياً أمامهم.

القبض علي المتهم

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وتم إلقاء القبض على المتهم، الذي أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد شهود عيان أن 4 أسر فقط تقدموا ببلاغات ضد المتهم، إلا أن هناك حوالي 10 آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المتهم إلى الآن.