تجنب إتلاف بطارية الـ«آيفون» بعدة خطوات.. تعرف عليها

قد تتسبب في إتلاف بطارية هاتفك الآيفون دون داعٍ بسبب استخدام الإعدادات الخاطئة.

وقال موقع the sun إنه من المهم التحقق مما إذا كنت تحتفظ بجهاز آيفون iPhone الخاص بك في أفضل حالة - أو قد يكون مكلفًا للغاية، فهذا مبرر مرتبط بكيفية تدهور البطاريات بمرور الوقت، حيث تمنحك الخلايا المستخدمة جيدًا استخدامًا أقل لجهاز iPhone بين عمليات الشحن.

وقالت شركة آبل: «يرتبط عمر البطارية بعمرها الكيميائي، وهو أكثر من مجرد طول الوقت منذ تجميع البطارية، وينتج العمر الكيميائي للبطارية عن مجموعة معقدة من عدة عوامل، بما في ذلك سجل درجة الحرارة ونمط الشحن».

وأضافت أن جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي مكونات قابلة للاستهلاك تصبح أقل فاعلية مع تقدم العمر الكيميائي، فمع تقدم عمر بطاريات الليثيوم أيون كيميائيًا ، تقل كمية الشحن التي يمكن أن تحملها، مما يؤدي إلى تقليل عمر البطارية وتقليل ذروة الأداء.

ويمكنك الحد من تآكل بطاريتك عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه iPhone مشحونًا بالكامل.، هذا يعني في النهاية أن بطاريتك ستستمر لفترة أطول.

لذلك عندما يكون الشحن المحسن للبطارية نشطًا، فإن جهاز iPhone الخاص بك سيؤخر الشحن بعد 80٪ ولكن فقط في مواقف محددة، وسيتعرف جهاز iPhone الخاص بك على روتين الشحن اليومي الخاص بك للقيام بذلك.

على سبيل المثال، إذا قمت دائمًا بتوصيل هاتفك في الساعة 11 مساءً واستيقظت في الساعة 6 صباحًا، فسيعرف جهاز iPhone الخاص بك ويفهم ذلك، لذلك سوف يشحن الجهاز حتى 80٪ ثم يمسكه قبل أن تقوم بفصله.

سيتم شحن iPhone بعد ذلك بنسبة تصل إلى 100٪ في الوقت المناسب عندما تقوم عادةً بفصل الاتصال، وسيتم تنشيطه أيضًا فقط عندما تكون في مكان عادي، مثل المنزل أو العمل.

وعندما تعمل الميزة، سترى إشعارًا يخبرك بموعد انتهاء شحن البطارية، كما يمكنك النقر فوق هذا وتجاوزه، بحيث يمكنك الحصول على شحن كامل على الفور.

ويمكنك النقر فوق هذا وتجاوزه ، بحيث يمكنك الحصول على شحن كامل على الفور، كما أن استبدال بطارية iPhone جيدة العمر ليس بالمجان ، لذا فإن الحفاظ على صحتها فكرة جيدة.

كيفية تنشيط الشحن المحسن للبطارية

تمت إضافة الميزة في iOS 13، لذا أولاً وقبل كل شيء، تأكد من تحديثك إلى هذا الإصدار من iOS على الأقل، نحن حاليًا في iOS 14.7 وسننتقل قريبًا إلى iOS 15 ، لذلك إذا قمت بالتحديث مؤخرًا، فستكون بخير.

ثم انتقل إلى الإعدادات، البطارية، صحة البطارية. شحن البطارية المحسن.

تأكد من تشغيله لتنشيط الميزة.

إذا كان الشحن المحسن للبطارية لا يزال لا يعمل من أجلك فقد يكون ذلك بسبب عدم وجود إعدادات معينة نشطة لديك.

وفقًا لشركة Apple ، تحتاج إلى تمكين ما يلي:

الإعدادات، الخصوصية، خدمات الموقع، خدمات النظام، تخصيص النظام، المواقع المهمة.