لتجنب الزحام.. 3 طرق لصرف معاشك دون الذهاب لمكاتب البريد

تشهد مكاتب الهيئة القومية للبريد تكدسا خلال فترة صرف المعاشات في الأسبوع الأول من كل شهر، وتجنبا للزحام توجد عدة طرق يمكنك اتباعها وصرف المعاش بسهولة ويسر.

خطوات صرف المعاش عبر فيزا البريد

ابحث عن أقرب فرع لمكتب بريد مميكن وستجد عنده ماكينة ATM تابعة للهيئة العامة للبريد، كل ما عليك هو أن تضع بطاقة صرف المعاش في الماكينة، ثم أدخل الرقم السري الخاص بالبطاقة، ثم اختار كلمة سحب وانقر على كلمة «مبلغ آخر»، وبعدها انقر على خيار «حساب جاري فضي».

أدخل المبلغ المطلوب سحبه، مع مراعاة أن يكون رقمًا صحيحًا لأن الماكينة لا تخرج «الفكة».

اضغط استمرار.

اسحب بطاقة صرف المعاش «الفيزا».

استلم المعاش والإيصال الخاص بالعملية.

عند الصرف من ماكينات البنوك، ستكون نفس الخطوات ولكن بدلا من اختيار حساب جارى فضي ستختار حساب توفير.

خطوات صرف المعاش عبر تطبيق الموبايل

لصرف المعاش عبر تطبيق الموبايل عليك التوجه إلى أي فرع لشركة المحمول لفتح محفظة إلكترونية.

- يوقع على طلب صرف المعاش على المحفظة الإلكترونية عن طريق هاتفه المحمول.

- تستكمل بعد ذلك هيئة التأمينات كافة الإجراءات مع شركة المحمول.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أن صرف المعاش عبر تطبيق الموبايل يأتي ضمن خدمات المحافظ الإلكترونية التي تعمل على تلبية احتياجات جميع المستحقين المصرفية والمالية بسهولة ويسر.

طريقة صرف المعاشات من خلال المحفظة الإلكترونية

يمكن صرف المعاشات من خلال المحفظة الإلكترونية لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي، عن طريق الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.

ويمكن لصاحب المعاش السحب النقدي من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني، مثل فوري وأمان وغيرها.