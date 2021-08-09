37 ألف طن.. واردات البضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم الاثنين، أن أرصفة الميناء استقبلت 27 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12115 طناً، تشمل 2380 طن يوريا، و4022 طن رمل، و363 طن نترات أمونيوم، و5350 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37650 طناً، تشمل 1672 طن خشب زان، و4695 طن سكر، و4535 طن حديد، و10725 طن ناتج حرق أفران، و16023 طن ذرة.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 398 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبامية وخرشوف وفاصوليا وملوخية وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ريحان وزيتون وبرسيم)، وفواكه (فراولة وعنب)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وسريلانكا وأمريكا وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 194 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2474 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17572 طناً، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4436 شاحنة.

واحتفلت هيئة ميناء دمياط، في وقت سابق، بمرور 35 عاماً على افتتاح وتشغيل الميناء للملاحة، وقال اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الميناء تم افتتاحه عام 1986 ومنذ ذلك التاريخ شهد تطوراً كبيراً فى زيادة أعداد وأطوال الأرصفة وأعماقها، وكذلك افتتاح العديد من المشروعات الكبرى، وآخرها المحطة متعددة الأغراض التي شرفت بافتتاح رئيس الجمهورية لها، بأطوال أرصفة تبلغ 680 متراً، وعمق 17 متراً، لاستقبال أحدث أجيال سفن البضائع العامة.