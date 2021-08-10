أسعار السمكة الضاحكة في الأسواق وفوائدها

اجتاحت «السمكة الضاحكة» أو ما تسمى بسمكة الشبيّن أو الراي، مواقع السوشيال ميديا وتحدث الكثير من رواد مواقع التواصل عنها بسبب شكلها، حيث إنها سمكة بوجه ضاحك ومظهر غريب يختلف عن غيرها من الأنواع، حيث يلتقط معها الكثيرون صور سيلفي أثناء الرحلات السياحية في البحار.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، سعر السمكة الضاحكة وفوائد تناولها وفق تقرير لـ«سكاي نيوز».

فوائد تناول السمكة الضاحكة

لحمها مفيد لعظام الظهر والفقرات، ولذلك تسمى «بمسمار الظهر».

كما أنها تعالج البواسير والشروخ، حيث يتم استخراج بيض من جوفها، يحتوي على مادة تشبه الكريم يعالج هذين المرضين.

يستخدمون لحمها في العديد من الأكلات والوجبات نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة جدا من الفسفور، ويوجد طرق مختلفة لطهيها فيتم تجهيزها وتحضيرها سواء مقلية أو طواجن بالفرن، بعد تقطيعها بشكل الفيليه.

سعر السمكة الضاحكة

يتراوح سعر الكيلو من السمكة الضاحكة في الأسواق بين 60 جنيها وصولا إلى 120 جنيها.

وتعتبر السمكة الضاحكة من الأسماك التي لا تحتوي على الشوك، وإنما غضاريف يتم أكلها، ويتم خليها بواسطة البائع وتباع بالكيلو.

ويختلف مظهر هذه السمكة عن غيرها، فوجهها من الخلف يضم فقط عينها، وتشبه الإنسان كثيرا عند ضحكتها، ومن الداخل يوجد الجيوب الأنفية والفم وفتحات التنفس، ووزنها يتراوح بين الـ2 كيلو إلى الـ30 كيلو، وطولها قد يصل للمترين.

وتتواجد بكثرة في البحر المتوسط، ومعروفة لأهل السواحل الشمالية وخاصة ببورسعيد، وتعتبر من الأنواع المسالمة، التي تدافع عن نفسها بذيلها.

يتم صيدها من قبل صيادي البحر المتوسط عن طريق السفن، بالصنارة الكبيرة، وعلى أعماق كبيرة داخل البحر، باختلاف أحجامها.

تظهر السمكة الضاحكة في مواسم محددة من العام، بداية من شهر يوليو، وتتواجد حتى شهر ديسمبر، وتلقى إقبالا كبيرا على شرائها لفوائدها الكثيرة لصحة الإنسان وحسن مذاقها.