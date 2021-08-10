فرغلي: التيارات الإسلامية استخدمت الأحزاب لأخونة المجتمع

قال ماهر فرغلي، الخبير في الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تؤسس أذرع لها سياسية وعسكرية واقتصادية، وهذه الأذرع يوجد بينها خلط وبين الجماعة على الأرض، وتقتصر الجماعة لحشد الجماهير لتصب في الأذرع المتنوعة وهذه هي الخطة التي أساءوا بها إلى أنفسهم ومجتعهم والمجتمعات العربية وفشلوا لأنهم لم يوجد لديهم مشروع سياسي حقيقي أو نهضة، وكانت رؤية حزب الحرية والعدالة المنحل عامة ولا تتحدث في التفاصيل.

تيارات الإسلام السياسي تلعب على الشعوب

وأضاف «فرغلي»، خلال مداخلة عبر زوم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، أمس الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كل أحزاب التيارات الإسلامية مثل الفضيلة والبناء التنمية لم يكن لديها أي برامج ولكن هدفها أخونة المجتمع واللعب على المجتمع من خلال هذه الأحزاب وهذه خطة الإخوان في كل الأقطار.

الشعب المصري أسقط الإخوان

وأوضح الخبير في الحركات الإسلامية، أن الشعب المصري قام بعد عام من أجل إسقاط كل هذه الأمور العبثية.

سبب ظهور جماعة الإخوان

وأشار الخبير في الحركات الإسلامية، إلى أن الاحتلال البريطاني أسس الإخوان في مصر لتفتيت الحركة الوطنية في مصر بعد أن تواجدت دعوات لعودة الخلافة بين والمسلمين، مؤكدا أن الإخوان تمر بعمليات جذر وانحسار في مدد معينة ولكن في الوقت الحالي الجماعة تعرضت لضرب خطيرة بعد تلاحم بين الشعب المصري والدولة المصرية خاصة أن الجماعة كونت 14 حركة عنيفة.