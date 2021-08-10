بعد استجابة الرئيس.. أول صور للطفلة مريم أثناء نقلها لمعهد ناصر 

في لفتة إنسانية، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة والد الطفلة مريم أحمد كيلاني، المقيمة بنزلة العرين بمركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، والبالغة من العمر 6 أعوام، وتعاني من مشكلة تساقط الشعر منذ طفولتها، والذي يعرضها للتنمر، ويؤدي لسوء حالتها النفسية.

وكلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتحرك الفوري لبدء مرحلة العلاج، وعلى الفور قام فريق طبي من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية على رأسهم مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بالتوجه لمنزل الطفلة مريم، وتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليها، ونقلها بسيارة الإسعاف إلى معهد ناصر بالقاهرة مساء الإثنين، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للطفلة، بعد اتخاذ القرار المناسب للعلاج.

وقدمت والدة الطفلة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه الاستجابة السريعة، والتحرك مباشرة للبدء في علاج ابنتها، معربة عن سعادتها البالغة هي وابنتها وجميع أفراد الأسرة، فور تلقيها مكالمة هاتفية باستجابة الرئيس لعلاج مريم.