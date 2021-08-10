سفراء في مصر خلعوا عباءة الدبلوماسية.. «لويس» عاشق المانجو و«نوكي» تسلق النخلة

بحكم طبيعة عملهم سفراء في مصر، انخرطوا في المجتمع المصري، وخلعوا عباءة الدبلوماسية، وارتدوا «جلباب المحروسة»، فأصبحوا يمارسون بعض الأنشطة والعادات المصرية ويزورون أماكنها الجذابة.

يحرص السفير النيوزيلندي لويس جريج بالقاهرة على زيارة الإسماعيلية والتقاط الصور التذكارية مع محصول المانجو ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن حبه الشديد لفاكهة المانجو.

ليس السفير النيوزيلندي وحده الذي يمارس هذه الأنشطة البعيدة نوعًا ما عن العمل الدبلوماسي، ولكن يمارس بعض السفراء الأجانب والعرب أنشطة مماثلة نرصدها لكم كما يلي:

سفير فرنسا في قارب بوسط النيل

وفي مارس الماضي، شارك السفير الفرنسي في القاهرة ستيفان روماتيه، إطلاق أول قارب صديق للبيئة، متخصص في تنظيف النيل من المخلفات، التابع لمشروع تمكين الصيادين بالقاهرة، لإزالة المخلفات من النهر، والاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين في تنظيف النيل، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2021.

واستقل السفير الفرنسي بالقاهرة قاربا صغيرا لعبور الضفة الثانية، وسط مجموعة من البسطاء من أهل جزيرة القرصاية والصيادين.

السفير الفرنسي يظهر في قارب مع الصيادين بالنيل: «مصر آمنة»

السفير الكرواتي يطير في سماء الأقصر

شهدت مدينة الأقصر، يوم السبت،31 أكتوبر 2020، انطلاق عدة بالونات طائرة في سماء مدينة «المائة باب»، منها رحلة تحمل تومسلاف بوشنياك، السفير الكرواتي لدى القاهرة، وعائلته، حيث استقلوا إحدى المناطيد الهوائية وسط استعدادات أمنية مشددة، مُبدين سعادتهم بهذه الرحلة، والتقطوا الصور التذكارية في الجو.

بالبالون الطائر.. السفير الكرواتي يحلق في سماء الأقصر رفقة أسرته

السفير الياباني يتسلق نخلة في الجيزة

أما السفير الياباني نوكي ماساكي والذي تسلق إحدى النخيل بمدينة الجيزة من أجل الاطمئنان على المحصول في 27 أكتوبر الماضي والذي أكد في تصريحات تليفزيونية أن تسلقه للنخلة كان أمرا صعبا للغاية، ولكن كان مثيرا وممتعا، موضحا أنه حاول أن يصل إلى قمة النخلة، وأن يُمسك ببعض الثمار، ولكن الأمر كان صعبًا للغاية.

وشارك السفير الياباني في مصر، نوكي ماساكي، في مراسم جني البلح بمحافظة البحيرة، حيث تسلق نخلة في إحدى مزارع الفاكهة في النوبارية، لجني البلح ومساعدة المزارعين.

وقال ماساكي، في تصريحات صحفية، إنّه يحب شراء الفاكهة من الأكشاك من أمام محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، مؤكدًا أنه يحب التفاح المصري والمانجو.

السفير الياباني: بحب التفاح المصري وشراء الفاكهة من أمام المترو

السفير الأمريكي يتجول في الأقصر

وفي 17 سبتمبر الماضي أجرى السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، زيارة للأقصر زار خلالها عددا من الأماكن الأثرية برفقة وفد أمريكي رفيع المستوى وامتدت الزيارة لـ3 أيام وزار خلالها أغلب الأماكن الأثرية في الأقصر.

زيارة تاريخية.. 10 معلومات عن جولة السفير الأمريكي اليوم بالأقصر

السفير الأمريكي يتفقد منطقة ذراع أبو النجا الأثرية غرب الأقصر

السفير الأمريكي يستكمل زيارته للأقصر بتفقد وادي الملوك