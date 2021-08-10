«الفكرة اتلغت».. تفاصيل إعلان لـ سمير غانم قبل وفاته لم يخرج للنور

الفنان الراحل سمير غانم، كان واحدًا من أبرز الفنانين الذين يُشاركون في حملات إعلانية من آنٍ لآخر، لاسيما في شهر رمضان، ليطل على جمهوره ومُحبيه بخفة ظله المُعتادة.

وشارك سمير غانم، في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، قبل مطلع شهر رمضان الماضي، إذ كانت آخر أعماله أمام الكاميرا، حيث أصيب بعدها بفيروس كورونا، وسرعان ما تدهورت صحته ولفظ أنفاسه الأخيرة يوم 20 مايو الماضي، قبل أن يستكمل مشاريعه الفنية.

وكان من المُقرر أنّ يُشارك سمير غانم، في حملة إعلانية جديدة في شهر رمضان الماضي، إذ جرى الاستقرار على فكرة ما، لكن توقف تنفيذها بشكلٍ مفاجئ.

ومن جانبه، كشف النحات والمصمم محمود المصري، تفاصيل جديدة في هذا الإعلان، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «قبل رمضان اللى فات اتطلب منى إنى أعمل 4 تماثيل لسمير غانم الله يرحمه.. لايف سايز فى 3 أيام بس عشان هيطلعوا فى إعلان.. بس للأسف البرييف اتغير والتماثيل مظهرتش.. ودى كانت نتيجة مجهودى أنا وصديقى محمد مسعد فى الوقت القليل ده».

وقال المصري، لـ«الوطن» إنّ الشركة المنتجة للإعلان، حصلت على التماثيل ولا يعرف مصيرها حتى الآن، مؤكدًا أنّ فكرة الإعلان تغيرت بشكلٍ مفاجئ ولأسبابِ لا يعلمها.

محمود المصري يكشف كواليس تصميم روبوت فيلم موسى

وفي سياق آخر، يحتفل محمود المصري، بالعرض الخاص لفيلمه «موسى» للمخرج بيتر ميمي، فهو المصمم والمنفذ للروبوت، الذي تم استخدامه داخل أحداث الفيلم.

وأوضح «المصري»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، بأن مهندس الديكور أحمد فايز طلب منه تنفيذ الـ«روبوت» الخاص بالفيلم، إلا أنه أكد له بأنه لم يقم بتلك التجربة من قبل وبأن أغلب تنفيذاته في النحت كانت مجسمات صغيرة ولم يعمل على ذلك الحجم من قبل، ولكن دعم وتشجيع مهندس الديكور أحمد فايز كان دافعًا له.