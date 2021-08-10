سيارات بأسعار مخفضة وتقسيط على 10 سنوات لـ5 مهن.. اعرف الشروط

أعلنت عدد من النقابات المهنية، عروض بيع سيارات لأعضائها بأسعار مخفضة وبالتقسيط لمدد تصل إلى 7 سنوات، كما تصل إلى 10 سنوات في عرض بنك ناصر، فضلًا عن إقامة معارض سيارات وعلى رأس هذه النقابات «المهندسين والأطباء» فضلًا عن عروض أخرى مقدمة من معارض سيارات وبنوك حكومية يستفيد منها أعضاء نقابات مثل «الصيادلة والمحامين والمعلمين» وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

معرض نقابة المهندسين للسيارات

نقابة المهندسين، أعلنت إقامة معرض سيارات بالتعاون مع بنك البركة وشركة المهندس للتأمين، وذلك خلال الفترة من 20 مارس إلى 30 أبريل الماضي، لكنها قررت مؤخرًا، مدّ فترة معرض نقابة المهندسين للسيارات إلى 30 أغسطس 2021، وذلك «نظرًا للإقبال الكبير على معرض نقابة المهندسين للسيارات وبناء على طلب المهندسين» بحسب بيان صادر عن النقابة.

وحددت النقابة 10 شروط للاستفادة من معرض السيارات من بينها 3 من أنظمة التقسيط 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات يمكن الإطلاع عليها من هنــا.

كما تضمنت مواصفات أو معايير المعرض ما يلي:

1- أقل معدل فائدة يبدأ من 6.3% سنويًا.

2- 750 ألف جنيه حد أقصى للتمويل.

3- أقل مصروفات إدارية.

4- أقل دفعة مقدمة 15% من قيمة السيارات.

5- ألا يقل الدخل عن 3 آلاف جنيه.

6- ألا يزيد سن العضو على 60 عامًا.

وأوضحت النقابة، أنَّه يتم طلب ملف معرض سيارات نقابة المهندسين بمبنى النقابة العامة بقيمة 300 جنيه للملف شاملة مصاريف الإستعلام، وهو البند الذي أثار جدلًا على صفحة النقابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تمويل سيارات بالتقسيط للأطباء

من جهته، أعلنت نقابة الأطباء البشريين عن تمويل سيارات بالتقسيط للأطباء، وذلك بحد أقصي 200 ألف جنية، وبفائدة 8% سنوياً فقط، على ان يتم السداد خلال مده أقصاها 5 سنوات، وأشارت إلى 4 محاور للاستفادة من هذا العرض نوردها فيما يلي:

1- التمويل بحد أقصى 200 ألف جنيه من قيمة أي سيارة يختارها الطبيب.

2- يسدد للنقابة نسبة 20% علي الأقل من قيمة السيارة كمقدم ويقسط الباقي لمدة 5 سنوات بنسبة 8% سنويًا.

3- يتمّ سحب الملف من النقابة العامة برسوم قدرها (200) جنيه.

4- يمنح الطبيب مهلة لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة لمدة أسبوعين كحد أقصى.

وأضافت النقابة العامة للأطباء، إنَّه لمزيد من المعلومات يمكن للأعضاء التواصل مع قسم القروض بالنقابة، على أرقام: 01029995169، 01149880494.

عروض سيارات الصيادلة

فيما أعلن معرض سيارات عن تخفيضات للأطباء والصيادلة تضمنت الشروط الآتية:

– عرض دون مقدم للأطباء.

– عرض 10% مقدم للسادة الأطباء والصيادلة

- دون حظر بيع ودون تأمين ودون مصاريف إدارية.

عروض سيارات المعلمين والمحامين

ورغم وجود عروض قديمة لسنوات ماضية خاصة بنقابات مثل المعلمين والمحامين إلا أنَّ هناك عدد من البنوك أعلن عن ضروط وضوابط الحصول على سيارة بالتقسط لأعضاء النقابات لاسيما المعلمين والمحامين.

ومن بين عروض شراء سيارة بالتقسيط التي أعلنت عرض بنك ناصر الاجتماعي للحصول على قرض سيارة بدون مقدم وبدون حظر بيع، بفترة سداد لقيمة القرض تصل إلى 120 شهر، بعائد يصل إلى 8.5 %، وتضمن العرض 13 بندا شملت الشروط والأوراق المطلوبة لشراء سيارة بالتقسط وهي كالتالي:

1- ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا.

2- عرض سعر السيارة أو محل الشراء.

3- يمنح البنك قرض السيارة للعميل بدون مقدم.

4- فترة سداد أقساط تصل إلى 120 شهرًا.

5- عائد يصل إلى 8.5% من قيمة القرض.

المستندات المطلوبة

6- طلب الحصول على التمويل.

7- عرض بيان لسعر السيارة المطلوب شراءها.

8- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

9- مفردات مرتب أو معاش أو بيان بحصة العميل وريث المعاش.

10- يجب توافر بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة في حالة وجود ضامن.

11- إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

12- إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمه.

13- إيصال مرافق حديث بإسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.