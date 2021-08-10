ضبط أقراص كبتاجون بـ180 مليون جنيه قبل تهريبها داخل أسطوانات أكسجين

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وصول (مركب) قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) والجهات المعنية بالقوات المسلحة، جرى استهداف المركب المشار إليه، وأمكن ضبط عناصر التشكيل (15 شخصا 14 منهم يحملون جنسية إحدى الدول).

وبتفتيش المركب جرى ضبط (36 إسطوانة أكسجين بها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر بلغت نحو 5 ملايين و132 ألفا و250 قرصا، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأنّهم جلبوا المواد المخدرة المضبوطة لحساب (3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول)، لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول مقابل مبالغ مالية، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بـ180 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.