ضبط سائق بحوزته 20 ألف قرص «تامول» مخدر قبل ترويجها في شبرا

ضبطت أجهزة الأمن فى القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، سائق أثناء ترويجه حبوب مخدرة على الشباب بمنطقة شبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهم وأمرت النيابة بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات وارسال المضبوطات للطب الشرعي.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث المخدرات بالقليوبية، تفيد بقيام سائق بجلب كميات من أقراص التامول لترويجها على الشباب بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، تم التنسيق مع ضباط مباحث قسم ثان وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم ويدعى «ن.أ.ع»، 33 سنة، سائق، وبحوزته 200 كرتونة تضم 20 ألف شريط «تامول»، ومبلغ مالي 1500 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع وبالعرض على النيابة قرر زياد الباسل وبيشوى عاطف وكيلا النائب العام بإشراف المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للطب الشرعى لفحصها.

في وقت سابق ضبطت أجهزة الأمن بمركز شرطة طوخ 4 عاطلين بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة خلال حملة أمنية بقرية مشتهر دائرة المركز كما تم تنفيذ 2643 حكما قضائيا وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.