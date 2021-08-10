مصرع مسن وإصابة صديقه صدمتهما سيارة نقل في الدقهلية

لقي مزارع مصرعه وأصيب صديقه بكدمات وسحجات في محافظة الدقهلية، بعد أن صدمتهما سيارة نقل أثناء عبورهما الطريق الفرعي «ميت فارس - المنصورة»، أمام قرية «الخليج»، وتوفي الأول فور وصوله للمستشفى، وبسؤال قائد السيارة اعترف بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المنصورة من بعض الأهالي باصطدام سيارة بشخصين على الطريق الفرعي «ميت فارس -المنصورة» أمام قرية «الخليج» دائرة المركز

انتقل ضباط مركز المنصورة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم «د ص ب 4672 نقل» قيادة المدعو «محمود محمد عوض»، 32 سنة، سائق، ومقيم في قرية «ميت محمود» دائرة المركز اصطدم بكلا من «فتحي برهام جبر»، 71 سنة، فلاح، و «رضا علي حسن»، 67 سنة، فلاح، ويقيمان بقرية «الخليج» دائرة المركز، وذلك حال عبورهما الطريق أمامه.

مصرع مسن وإصابة صديقه

وتسبب الحادث في حدوث إصابتهما بسحجات في الوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى المنصورة العام، وتوفي الأول عقب وصوله.

بسؤال قائد السيارة، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون وأقر باصطدامه بالمذكورين دون قصدًا منه حال عبورهما الطريق أمامه فجأة، وجري رفع أثار الحادث ولم يؤثر على سير الحركة المرورية بالطريق وجاري استدعاء أحد أهليته المتوفي لسؤاله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15577 جنح مركز المنصورة لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.