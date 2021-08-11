أعمال أعادت «نور الشريف» إلى الشاشة بعد وفاته

تحل اليوم الذكرى السادسة على وفاة الفنان نور الشريف، الذي رحل عن عالمنا في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 69 عاما، بعدما قدم أعمالا فنية ما زالت تعيش بأذهان وذاكرة الجمهور.

وعلى الرغم من مرور 6 سنوات على وفاته، إلا أنه ظهر خلال أعمال فنية، مؤخراً منها مسلسل «رجالة البيت»، للمخرج أحمد الجندي، وبطولة النجمين أحمد فهمي وأكرم حسني، فلقد قام الثنائي بمحاكاة مشهد النهاية في فيلم «العار»، بطولة النجمين الراحلين نور الشريف ومحمود عبدالعزيز، في أحد مشاهد المسلسل بشكل كوميدي، وذلك عبر امتلاك بطلي المسلسل لمزرعة لبان.

ظهور صورة لـ نور الشريف في مسلسل «نسل الأغراب»

وظهرت صورة نور الشريف خلال أحداث مسلسل «نسل الأغراب» للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، حيث تواجدت الصورة مع بداية ظهور القصر الخاص بغفران الغريب، الذي لعب دوره أمير كرارة، وهي معلقة على حائط القصر.

واعتاد محمد سامي مخرج مسلسل نسل الأغراب على الاحتفاء بنجوم الفن الراحلين في معظم مسلسلاته من خلال ظهور صور لهم كما حدث في ظهور صورة الراحل عبد الله غيث في مسلسل الأسطورة لمحمد رمضان.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أكدت الفنانة مي نور الشريف ظهور والدها ضمن أحداث العمل، قائلة: «هذا جاء بعد أخذ الموافقة من أسرة الفنان نور الشريف من الشركة المنتجة للعمل «سينرجي»، رحبنا جميعا بالموضوع ولم نعترض».