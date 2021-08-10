لو عايز تصيف بأرخص الأسعار.. إيجارات الشقق في إسكندرية وجمصة وبلطيم

يأتي فصل الصيف، ويحرص كثيرون على الذهاب لقضاء عطلة صيفية، في أي من المدن الساحلية، ويلجأ العديد منهم إلى البحث عن أيٍ من المناطق ذات الأسعار المناسبة لهم. وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار إيجارات الشقق اليومية في كل من محافظة الإسكندرية ومدينة جمصة وبلطيم، وفق عدد من سماسرة الشقق في تلك المناطق، كالتالي:

أسعار إيجارات الشقق في الإسكندرية

- شقة على البحر مباشرة في منطقة العجمي: يتراوح سعر الإيجار اليومي لها بين 300 و900 جنيه، حسب مساحة الشقة والمفروشات الموجودة بها.

- شقة على البحر مباشرة في منطقة سيدي بشر: يتراوح سعر الإيجار اليومي لها بين 300 و 700 جنيه، ويتم تحديد المبلغ حسب مساحة الشقة.

- شقة على البحر مباشرة في منطقة سموحة: يتراوح سعر الإيجار اليومي لها بين 400 جنيه و 1000 جنيه، ويتم تحديد مبلغ الإيجار وفق مساحة الشقة والأغراض الموجودة بها.

أسعار إيجارات الشقق في جمصة

- شقة في منطقة حديقة ابن لقمان: يتراوح سعر الإيجار اليومي لها بين 250 و500 جنيه، حسب مساحة الشقة.

- شقة في منطقة الأندلس: يتراوح سعر الإيجار اليومي لها بين 300 و 600 جنيه، ويختلف سعر الشقة حسب المساحة.

- شقة على البحر في منطقة مايو: يتراوح سعر الإيجار اليومي بين 350 و 700 جنيه.

- شقة في منطقة شجرة الدر: يتراوح سعر الإيجار اليومي بين 200 و400 جنيه.

- شقة في منطقة الكرنك: يتراوح سعر الإيجار اليومي لها بين 200 و500 جنيه، ويختلف سعر الشقة حسب مساحتها.

أسعار إيجارات الشقق في بلطيم

تختلف أسعار إيجارات الشقق في بلطيم، التي تبدأ من 150 جنيها وتصل إلى 900 جنيه، في مختلف مناطق بلطيم، ويتم تحديد سعر إيجار الشقق بناء على مساحة الشقة، وما يتوافر بها من أغراض يتم استخدامها.