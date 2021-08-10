شعبة الأدوية تكشف تفاصيل سحب عقار الكبد من الأسواق: غير مطابق

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مصر لديها مخزون من أدوية كورونا يكفي لمدة عام كامل، موضحًا أن مصر مستعدة بشكل كامل للموجة الرابعة من هذا الوباء بكل ما يحتاجه بروتوكول العلاج والتعامل مع مصابي كورونا من مستلزمات طبيبة أو أدوية يحتاجها المريض.

أوضح «عوف»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن الأدوية المستوردة التي كانت تعاني مصر من بعض المشاكل في استقدامها بشكل دوري خلال الفترة الأخيرة، نجحت الدولة في تعويضها بأدوية محلية من تصنيع مصري، تحقق نفس الفاعلية وبأسعار منخفضة مقارنة بسعر الدواء المستورد، مضيفًا: «تقريبا سعر الدواء المصري نص سعر الدواء المستورد».

وحول شكوى بعض المواطنين من عدم توفر دواء البرد بالسوق المصري، أشار إلى أنه لم يجرى رصد أي نواقص من الأدوية الاستراتيجية بالسوق المصري والتي تشمل دواء الضغط والسكر والكوليسترول وغيره، موضحًا أن السوق يحتوي على الكثير من البدائل التي من الممكن استخدامها عوضًا لهذا الدواء، منوها أن دواء البرد لا يمثل أحد الأدوية الاستراتيجة كدواء الضغط أو الإنسولين.

وصرح بأن قيام هيئة الدواء بسحب عقار الكبد من الصيدليات يرجع إلى اكتشاف تغير الخصائص الطبيعية بهذا الدواء وعدم مطابقته للمواصفات، موضحًا أن هيئة الدواء تقوم بمتابعة مستمرة لكل الأدوية المطروحة بالأسواق، لكي تتأكد باستمرار من أن الدواء الذي يصل إلى المريض آمن وفعال وليس به أي مشكلة.