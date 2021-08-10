وفاة ميكانيكي أمام ورشته بالدقهلية.. «سكتة قلبية أنهت حياته»

توفي صاحب ورشة ميكانيكا بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، أثناء جلوسه أمام ورشته بالشارع، ووصل إلى مستشفى نبروه المركزي جثة هامدة، وبسؤال شقيقه أكد بأنه يعاني من مرض السكري وحال تواجده أمام الورشة خاصته حدثت له حالة إغماء، ووصل جثة هامدة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكته قلبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وصول «الأسطى محمد» إلى المستشفى جثة هامدة

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول الأسطى محمد أبو المجد مجاهد أبو المجد، 56 صاحب ورشة ميكانيكا، ومقيم بندر نبروه، جثة هامدة.

شقيق المتوفي: كان يعاني مرض السكري

انتقل ضباط مركز شرطة نبروه إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال شقيقه المدعو مصطفى أبو المجد مجاهد أبو المجد، 60 سنة، سائق، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، أكد أن شقيقيه يعاني من مرض السكري وحال تواجده أمام الورشة خاصته حدثت له حالة إغماء، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي عقب وصوله، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

مفتش الصحة: الوفاة بسبب سكتة قلبية

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكتة قلبية، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4047 إداري مركز نبروه لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.