خطوات معرفة رقم الـIBAN أو رقم الحساب الدولي الخاص بك من البنك الأهلي

في كثير من الأحيان يحتاج بعض الأشخاص إلى معرفة رقم الحساب الدولي الخاص بهم، وذلك لاستخدامه عند تحويل أحد الأشخاص من الخارج لأموال للحساب الخاص به، وتزداد الحاجه إليه إذا كان هناك عمل عن بعد، ويتم تحويل المرتب الخاص عن هذا العمل على الحساب عن طريق رقم الحساب الدولي للشخص.

وهناك عدد من الطرق المختلفة التي يمكن الاستعلام عن رقم الحساب الدولي الخاص بالحساب البنكي، فمن الممكن أن يتم الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالبنك التابع له الحساب، ونرصد من خلال هذا التقرير عدد من الطرق التي يمكن معرفة رقم الحساب الدولي الخاص بالحساب في البنك الأهلي المصري، كالتالي:

معرفة رقم الحساب الدولي من خدمة العملاء

يمكن الاتصال بخدمة عملاء البنك الأهلي المصري على الرقم 19623، ثم بعد ذلك يتم التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء وطلب الخدمة منه، ليقوم بإبلاغ العميل برقم الحساب الدولي الخاص به بعد مراجعة البيانات الخاصة به مثل بيانات الرقم القومي الخاصة بالعميل ورقم الحساب أو رقم الفيزا.

معرفة رقم الحساب الدولي إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري من هنا .

- الدخول على اللينك الخاص بالاستعلام عن رقم الحساب الدولي من هنا.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي و كذلك رقم الهاتف المحمول المطابق للرقم المسجل لدي البنك.

- يقوم النظام بالتحقق من البيانات، ثم بعد ذلك يقوم بأرسال رمز التحقق على هاتفك المحمول.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال رموز التحقق وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.

- ثم بعد ذلك يتم عرض الـ IBAN الخاص بكل حساب يتم إدخال الكود الخاص به.

- وبعد ظهور رقم الحساب الدولي الخاص بالحساب، يمكنك استخدام رقم حسابكم المصرفي الدولي (IBAN) لإجراء التحويلات إلى بنوك أخرى محليه من خلال خدمة الأهلي نت.