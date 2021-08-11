«الغرف التجارية» ترفض التجديد للأمين العام وتطالب بلجنة لتسيير الأعمال

أرسلت الغرف التجارية، مذكرة لمجلس الوزراء، حصلت «الوطن» على نسخة منها، رفضت فيها القرار رقم 1778 لسنة 2021، الصادر من مجلس الوزراء، بالتجديد للدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، لعام جديد.

وقال فتحي مرسي، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الوطن»، إن هيئة مكتب الغرف التجارية عقدت أمس اجتماعا طارئا لرفض قرار التجديد بالإجماع.

وأضاف «مرسي» إن توصيات الاجتماع أكدت عدم التجديد لعلاء عز، لبلوغه السن القانونية، وخروجه على المعاش، مؤكدا أن قرار رئيس مجلس الوزراء شابه عوار قانوني، مما يفقده شرعيته.

وأوضح أن قرار تعيين القيادات الحكومية يكون لمدة محددة منصوص عليها في القانون، وينتهي التعيين بانتهاء المدة المحددة في قرار التعيين أو بالإحالة إلى المعاش أيهما أقرب، إلا إذا صدر قرار تجديد التعيين لمدة أو لمدد أخرى من السلطة المختصة، وهو ما توضحه (المادة 10-فقرة 4) من لائحة شؤون العاملين للاتحاد، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 191 لسنة 2004، التى تنص على «يكون شغل الوظيفة القيادية مدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذه اللائحة، وتنتهي مدة تولي الوظيفة بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها، ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين أو بتجديدها قبل انقضاء ستين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة».

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تبين أن قرار تعيين علاء عز لمدة ثلاث سنوات، انتهت في عام 2010، ولم تصدر أي قرارات لتجديد تعيينه لمدة أخرى، مما يؤكد انتهاء شغله لدرجة الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية منذ ذلك التاريخ، وذلك بالرغم من قيامه بأعمال الوظيفة منذ ذلك الوقت حتى إحالته للمعاش وفقا لنظرية الموظف الفعلي.

وأوضح مرسي، أن صدور قرارات مد خدمة أي موظف حكومي تستوجب أن يكون هناك قرارات فعلية تعطي الصفة القانونية لشغل الوظيفة واستمرار عمل الموظف فيها، ولكن في الحالة المذكورة، ونظرا لعدم صدور قرارات تجديد تعيين لعلاء عز، منذ قرار تعيينه، فهذا يؤكد عدم استمراره في شغل الوظيفة، وبالتالي لا يجوز مد فترة خدمته لشغل وظيفة الأمين العام للاتحاد.

لا يجوز مد فترة خدمة علاء عز

وأفاد مرسي، بأن هيئة مكتب الغرف التجارية، طالبت بتجميد قرار رئيس مجلس الوزراء لعدم شرعيته، وقيام رئيس الاتحاد باتخاذ الإجراءات القانونية للإعلان عن درجة الأمين العام للاتحاد، وكذا باقي الوظائف الشاغرة في الهيكل الوظيفي للاتحاد لاستقرار العمل بالاتحاد والقيام بدوره المنوط به، وتشكيل لجنة من القيادات بالاتحاد وتكليفها لتيسير العمل بالاتحاد لحين شغل وظيفة الأمين العام للاتحاد.