أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء.. مستقرة
كتب:
جهاد الطويل
09:23 ص | الأربعاء 11 أغسطس 2021
مواد بناء
واصل سعر حديد التسليح استقراره في كافة الأسواق «بدون تغير»، للشهر الثالث على التوالي، مدعومًا بتراجع الخامات العالمية، كما استقر سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 بالأسواق، عقب 4 ارتفاعات خلال أقل من شهر.
وترصد «الوطن»، سعر طن حديد التسليح، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، على النحو التالي:
- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.
- شركة بشاي بـ14500 جنيه.
- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.
- شركة المصريين بسعر 14500 جنيه.
- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.
- شركة العشري بسعر 14300 جنيه.
- شركة المراكبي بـ14300 جنيه.
- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.
بينما جاء سعر الأسمنت على النحو التالي:
أسعار الأسمنت المسلح
- يباع الطن بـ960 جنيهًا بالشركة القومية للأسمنت، وهي الأعلى سعرا للبيع.
ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 870 جنيهًا.
أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 870 جنيهًا للطن.
- المعلم يباع الطن بسعر 870 جنيهًا.
- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر880 جنيهًا.
- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 880 جنيهًا.
- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 900 جنيه.
-أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 900 جنيه.
أسعار الأسمنت المخلوط
- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.
- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر730 جنيهًا.
- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيهًا.
- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيهًا.
أسعار الأسمنت الأبيض
- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.
- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.
- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.
- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.
أسعار الأسمنت المقاوم- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.
- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.
- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.
أسعار الجبس
- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.
- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.
- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.
- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.
- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.
- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.